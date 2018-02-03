Kayserispor taraftarı ''Başkentte buluşalım, galibiyete kavuşalım'' sloganı ile yola çıkıyor

Oktay ENSARİ / KAYSERİ,(DHA) - KAYSERİSPOR taraftarı 50\'ye yakın otobüs, minibüs, ve çok sayıda özel araçla Ankara\'ya çıkartma yapacak.

Sarı-kırmızılı taraftarlar Osmanlıspor-Kayserispor maçı için \'\'Başkentte buluşalım, galibiyete kavuşalım\'\' parolasıyla bu gece saat 02.00\'de konvoy halinde yola çıkacak.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sarı-kırmızılı taraftarın Başkent deplasmanına sorunsuz gidip gelmelerini diledi. Bedir, \'\'Taraftarımızın desteğiyle Osmanlıspor maçından galibiyet alıp, döneceğiz. Cezalı ve sakat oyuncumuz yok. Kana Bıyık ile Lopes\'in Teleset Akhisarspor ile oynadığımız Ziraat Türkiye Kupası maçında birer maçlık cezaları bitti. Ancak, teknik direktörümüz Marius Sumudica bir maçlık cezası nedeniyle tribünde olacak. Koyduğumuz hedef ve Avrupa kupalarına katılabilmek adına bu maçı kazanmamız gerekiyor\'\' dedi.