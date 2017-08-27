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Spor

Kayserispor-Osmanlıspor: 2-2

Oktay ENSARİ/Kayseri (DHA)- STAT : Kadir Has HAKEMLER: Fırat Aydınus (xx), Serkan Ok (xx), Erkan Akbulut (xx) KAYSERİSPOR: Muammer (xx)- Sapunaru (xx), Kana Bıyık (xxx), Levent (xx), Attila (xx), Şamil (xx) (Dk

27 Ağustos 2017 02:52

Oktay ENSARİ/Kayseri (DHA)-
STAT : Kadir Has
HAKEMLER: Fırat Aydınus (xx), Serkan Ok (xx), Erkan Akbulut (xx)
KAYSERİSPOR: Muammer (xx)- Sapunaru (xx), Kana Bıyık (xxx), Levent (xx), Attila (xx), Şamil (xx) (Dk.82 Mendes xxx), Badji (xx), Deniz Türüç (xxx), Güray (xx) (Dk.46 Boldrin xxx), Umut Bulut, (xx), (Dk.57 Asamoah Gyan x) Varela (xx)
OSMANLISPOR :Hakan (xx)- Vrsajevic (xx), Regattin (xx) (Dk.76 Musa Çağıran xx), Maxsö(xx), Pinto (xx), Tugay (xx), Ninaj (xx), Lawal (x), (Dk.84 Hasan Kılıç), Aminu (xxx), Serdar Gürler (xx), Süleymane (xxx)
GOLLER: Dk.14  Varela, Dk.89 Mendes  (Kayserispor), Dk.15 Süleymane, Dk.77 Musa  Çağıran (Osmanlıspor)
KIRMIZI KART: Dk.75 Varela (Kayserispor), Dk.90 Turgay Osmanlıspor)
SARI KART:  Badji, Deniz Türüç, Şamil (Kayserispor), Süleymane (Osmanılspor)
SÜPER Lig\'de Kayserispor sahasında, Osmanlıspor\'la puanları her iki yarıda karşılıklı atılan  gollerle berabere kaldı: 2-2
 14\'üncü dakikada Kayserisporlu Umut Bulut topu korner gönderinde bekleyen Badji\'nin önüne yuvarladı. Badji topu Osmanlıspor ceza alanı dışında bekleyen Varela\'ya buluşturdu. Varela, topu filelerle buluşturdu: 1-0.
15\'inci dakikada Süleymanu Kayserispor ceza alanında topu falsolu vuruşla gole çevirerek, skoru eşitledi: 1-1.
31\'inci dakikada Kayserisporlu Kana Bıyık , Deniz\'in kullandığı ceza atışında topu kafayla ağlara göndermek isterken, kaleci Hakan topu son anda yumrukladı. İlk yarı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi
57\'nci dakikada Aminu, Kayserispor ceza alanına sokuldu. Çaprazdan sert şutunu kaleci  Muammer kornere çeldi.
75\'inci dakikada  Kayserisporlu Varela gördüğü sarı kart sonrası topu havaya atınca kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
77\'nci dakikada oyuna Musa Çağıran, Serdar Gürler\'in ortasında topu kafayla filelerle buluşturunca, takımını deplasmanda öne geçiren golü attı: 1-2.
86\'ıncı dakikada Mendes, kaleci Hakan\'ı da geçerek topu ceza alanında  bekleyen Derniz Türüç\'e gönderdi. Deniz\'in şutunu Pinto kornere göndererek, beraberlik golüne müsade etmedi. 88\'inci dakikada Mendes, kişisel çabasıyla cezalanına girdi ve beraberlik golünü kaydetti: 2-2
90\'ıncı dakikada Osmanlısporlu Turgay  önce sarı sonra ikinci sarı karttan takımını sahada 10 kişi bıraktı. Maçta karşılıklı gollerle 2-2 sonaü erdi

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