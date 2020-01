Kayserispor-Osmanlıspor: 2-2

Oktay ENSARİ/Kayseri (DHA)-

STAT : Kadir Has

HAKEMLER: Fırat Aydınus (xx), Serkan Ok (xx), Erkan Akbulut (xx)

KAYSERİSPOR: Muammer (xx)- Sapunaru (xx), Kana Bıyık (xxx), Levent (xx), Attila (xx), Şamil (xx) (Dk.82 Mendes xxx), Badji (xx), Deniz Türüç (xxx), Güray (xx) (Dk.46 Boldrin xxx), Umut Bulut, (xx), (Dk.57 Asamoah Gyan x) Varela (xx)

OSMANLISPOR :Hakan (xx)- Vrsajevic (xx), Regattin (xx) (Dk.76 Musa Çağıran xx), Maxsö(xx), Pinto (xx), Tugay (xx), Ninaj (xx), Lawal (x), (Dk.84 Hasan Kılıç), Aminu (xxx), Serdar Gürler (xx), Süleymane (xxx)

GOLLER: Dk.14 Varela, Dk.89 Mendes (Kayserispor), Dk.15 Süleymane, Dk.77 Musa Çağıran (Osmanlıspor)

KIRMIZI KART: Dk.75 Varela (Kayserispor), Dk.90 Turgay Osmanlıspor)

SARI KART: Badji, Deniz Türüç, Şamil (Kayserispor), Süleymane (Osmanılspor)

SÜPER Lig\'de Kayserispor sahasında, Osmanlıspor\'la puanları her iki yarıda karşılıklı atılan gollerle berabere kaldı: 2-2

14\'üncü dakikada Kayserisporlu Umut Bulut topu korner gönderinde bekleyen Badji\'nin önüne yuvarladı. Badji topu Osmanlıspor ceza alanı dışında bekleyen Varela\'ya buluşturdu. Varela, topu filelerle buluşturdu: 1-0.

15\'inci dakikada Süleymanu Kayserispor ceza alanında topu falsolu vuruşla gole çevirerek, skoru eşitledi: 1-1.

31\'inci dakikada Kayserisporlu Kana Bıyık , Deniz\'in kullandığı ceza atışında topu kafayla ağlara göndermek isterken, kaleci Hakan topu son anda yumrukladı. İlk yarı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi

57\'nci dakikada Aminu, Kayserispor ceza alanına sokuldu. Çaprazdan sert şutunu kaleci Muammer kornere çeldi.

75\'inci dakikada Kayserisporlu Varela gördüğü sarı kart sonrası topu havaya atınca kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

77\'nci dakikada oyuna Musa Çağıran, Serdar Gürler\'in ortasında topu kafayla filelerle buluşturunca, takımını deplasmanda öne geçiren golü attı: 1-2.

86\'ıncı dakikada Mendes, kaleci Hakan\'ı da geçerek topu ceza alanında bekleyen Derniz Türüç\'e gönderdi. Deniz\'in şutunu Pinto kornere göndererek, beraberlik golüne müsade etmedi. 88\'inci dakikada Mendes, kişisel çabasıyla cezalanına girdi ve beraberlik golünü kaydetti: 2-2

90\'ıncı dakikada Osmanlısporlu Turgay önce sarı sonra ikinci sarı karttan takımını sahada 10 kişi bıraktı. Maçta karşılıklı gollerle 2-2 sonaü erdi

