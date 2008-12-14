Kayserispor nihayet!..



Turkcell Süper Lig'in 15. hafta maçında Kayserispor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u kendi sahasında 2-0 mağlup ederek 6 hafta sonra galibiyetle tanışmış oldu.





Turkcell Süper Lig'de Kayseri'de oynanan 15. hafta maçında Kayserispor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.



Maçın ilk yarısında ev sahibi Kayserispor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a oranla daha net pozisyonlar bulan takımdı.



Ev sahibi takımda Cangele bulduğu pozisyonlardan yararlanamazken, Aghahowa'nın ise çok etkisiz kaldığı görüldü.



İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise ilk yarıda genelde kontrataklarla gol bulmaya çalıştı.



Devre her iki takımın gol çabası sonuç vermeyince golsüz sona erdi.



İkinci yarıda İstanbul Büyükşehir Belediyespor ilk yarıya oranla daha derli toplu görünürken, ev sahibi Kayserispor da haftalar süren galibiyet hasretine son vermek için pozisyonlar üretmeye çalıştı.



Kayserispor aradığı golü 62. dakikada Cangele ile buldu.



İstanbul Büyükşehir Belediyespor, golden sonra beraberlik için rakip kalede daha etkili olmaya başladı ancak bunlarda başarılı olamadı.



Son dakikada kazanılan penaltı atışında Kayserispor, Mehmet Topuz ile golü bulunca maçı ev sahibi takım 2-0 kazanmış oldu.



Bu sonuçla Kayserispor 6 hafta sonra aldığı galibiyetle puanını 24'e çıkartırken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 16 puanda kalmış oldu.





KAYSERİSPOR: 2 - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 0



Stat: Atatürk

Hakemler: Abdullah Yılmaz, İsmail Köse, Mehmet Kısal

Kayserispor: Souleymanou, Mehmet Eren, Aydın, Eren Güngör, Toledo, Mehmet Topuz, Saidou, Ragıp (Dk. 46 Abdullah Durak), Bilal Aziz (Dk. 90 Olembe), Cangele, Aghahowa (Dk. 69 Turgay Bahadır)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Hasagiç, Marcin Kus (Dk. 46 Kerim Zengin), Cesario, Barbosa, Ekrem, Okan Buruk, Serhat (Dk. 81 Efe İnanç), Mahmut Tekdemir, Gökhan Süzen (Dk. 67 Erman Kılıç), İbrahim Akın, Gökhan Kaba

Goller: Dk. 62 Cangele, Dk. 90 (pen.) Mehmet Topuz

Sarı kartlar: Dk. 60 Toledo, Dk. 79 Turgay Bahadır (Kayserispor) Dk. 17 Marcin Kus, Dk. 81 Ekrem, Dk. 89 Okan Buruk (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)





MAÇTAN DAKİKALAR

23. dakikada Bilal Aziz'in sol köşeden kullandığı korner atışında ters köşede topla buluşan Mehmet Topuz fırsatı değerlendiremedi. Toledo'nun da önünde kalan topa vuramaması sonucu defans tehlikeyi uzaklaştırdı.



27. dakikada, ceza sahasında topla buluşan Ragıp, topu geri çıkardı. Mehmet Eren'in ceza sahasının dışından vuruşunda top kaleci Hasagiç'te kaldı.



34. dakikada, Bilal Aziz'in soldan ortasında Cangele arka köşede topla buluştu. Cangele'nin Silva'yı geçmek isterken yerde kalması sonucu Kayserisporlular penaltı bekledi. Hakem oyunu devam ettirdi.



38. dakikada, sol köşeden ceza sahasına giren Cangele'nin kaleye vuruşunda top kaleci Hasagiç'te kaldı.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlandı.



İKİNCİ YARI

56. dakikada, Bilal Aziz'in savunmanın arkasına sarkıttığı topla hareketlenen Abdullah Durak'ın, ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda top az farkla auta çıktı.



57. dakikada, ceza sahası içinde topla buluşan Aghahowa kaleye vurdu. Kaleci Hasagiç'e çarpan top kornere çıktı.



62. dakikada, Cangele'nin ceza sahasında vuramadığı topa Mehmet Topuz vurdu. Direkten dönen topu takip eden Cangele boş kaleye topu gönderdi: 1-0



68. dakikada, Mehmet Eren sağ kanattan taşıdığı topu ceza sahasında Cangele ile buluşturdu. Cangele'nin kaleye vuruşunda kaleci Hasagiç'e çarpan topu defans uzaklaştırdı.



70. dakikada, Bilal Aziz'in ortasında Abdullah topu kale çizgisi önüna indirdi. Turgay Bahadır'ın arka direkte vuruşunda kaleciyi geçen topu Ekrem çıkardı.



73. dakikada, defanstan gelen topu atmakta geciken kaleci Hasagiç, topu Cangele'ye kaptırdı. Cangele'nin ortasında dafans topu kornere çeldi.



75. dakikada, Mehmet Topuz ve Turgay Bahadır duvar pası yaparak ceza sahasına girdi. Kaleci Hasagiç, Turgay Bahadır'dan önce davranarak topa vurmasına izin vermedi.



90. dakikada, Abdullah Durak çalımlarla ceza sahasına girdi. Abdullah Durak, Kerim Zengintarafından düşürülünca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Mehmet Topuz, takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0



Karşılaşma Kayserispor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

