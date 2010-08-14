Kayserispor, Mido'dan öcünü aldı

T24- Kayserispor uzun zamandır peşinden koştuğu Mısır'lı yıldız oyuncu Mido'yu dün sessiz sedasız Kayseri'ye getirdi ama...



Kayserispor uzun zamandır peşinden koştuğu Mısır'lı yıldız oyuncu Mido'yu dün sessiz sedasız Kayseri'ye geldi. Sporx'in haberine göre transfer çalışmalarını tizlikle sürdüren Kayserispor yönetimi, uzun zamandır görüşmelerde bulunduğu ancak bazı nedenlerden dolayı ikna edemediği Mido transferinde büyük bir gelişme sağladı. Dün gece Kayseri'ye gelen Mido, önce tesisleri sonra Kadir Has Stadı'nı gezdi.



Roma, Tottenham, Ajax, Celta Vigo, Marsilya, Wigan gibi takımlarda forma giyen, asıl adı Ahmed Hossam Hussein Abdelhamid olan Mido, tesislere hayran kaldı. Kadir Has Stadı'na da övgüler yağdıran Mido'nun, " Umduğumdan fazlasını buldum. Gerçekten çok güzel tesis ve stadınız var. Kayserispor'un tesisleri ve stadı gerçekten Avrupa standartlarında. Böyle bir kulüpte forma giymek beni de heyecanlandırır." dediği öğrenildi.



"Mido'da davranış bozukluğu var"





Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma, Mısır'lı yıldız oyuncu Mido hakkında konuştu. Hurma, “Oyuncu kendi isteği ile geldi. Davranış bozukluğu olduğu için bu oyuncu ile görüşmeme kararı aldık" dedi.



Kayserispor'da ilginç bir gelişme yaşandı. Kayserispor'un daha önce ki günlerde görüşmelerde bulunduğu ancak bonservis ücreti nedeniyle transferi çıkmaza giren asıl adı Ahmed Hossam Hussein Abdelhamid olan Mido, dün sürpriz bir şekilde Kayseri'ye geldi. Tesisleri gezen Mido daha sonra yöneticilerle birlikte görüşmelerde bulundu.



Mido'nun Kayserispor ile resmi sözleşme imzalaması beklenirken hiç beklenmedik bir durum ortaya çıktı. Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma, Mido'nun davranış bozukluğu sergilediğini ve bu nedenle bu oyuncu ile görüşmeyeceklerini ifade etti.



Yönetim olarak Mido ile görüşmeme kararı aldıklarını ifade eden Hurma, “ uçak biletini dahi kendisi almış gelmiş. Oyunculuğuna bir şey diyemem ama davranış bozukluğu var. Bu nedenle bizim bu oyuncu ile anlaşmamız söz konusu olamaz. Mido ile bundan sonra kesinlikle görüşme yapmayacağız" diye konuştu.



Öcümüzü aldık





Hurma'nın Ligtv.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Cem Kurel'e yaptığı açıklama: "Mido'yu Kayseri'ye transfer etmek için değil, ders vermek için getirdik. 2 ay bizi oyalayıp terbiyesizik yaptı, şimdi biz de ona ders veriyoruz. Kayseri'ye getirdik ve göndereceğiz. Sen beni tanıyorsun. Mido gibi bir futbolcuyu transfer etmiş olsam, böyle pastırma getirir gibi getirmezdim şehre. O bize terbiyesizlik yaptı, biz de ona dersini verdik. Sanırım bugün geri döner!"



