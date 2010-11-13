-KAYSERİSPOR LİGİN YENİ LİDERİ ANKARA (A.A) - 12.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın açılış karşılaşmasında Kayserispor, deplasmanda Konyaspor'u 1-0 yenerek, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 89. dakikada Zaleyata kaydetti. Kayserispor bu sonuçla puanını 27'ye yükseltti ve maç fazlasıyla Trabzonspor'un önünde lider oldu. Ev sahibi Konyaspor ise bu yenilgiyle 9 puanla 15. sırada kaldı. Ligde yarın Bucaspor-Ankaragücü, Bursaspor-Trabzonspor, Eskişehirspor-Medical Park Antalyaspor ve Gaziantepspor-Fenerbahçe maçları oynanacak. Spor Toto Süper Lig'de oluşan son puan durumu ise şöyle: TAKIMLAR O G B M A Y AV P -------------------------------------------------------- 1.KAYSERİSPOR 12 8 3 1 18 6 12 27 2.TRABZONSPOR 11 8 2 1 27 8 19 26 3.BURSASPOR 11 7 4 0 21 7 14 25 4.FENERBAHÇE 11 6 3 2 29 14 15 21 5.BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR 11 6 1 4 15 9 6 19 6.KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR 11 5 3 3 18 14 4 18 7.MEDİCAL PARK ANTALYASPOR 11 5 3 3 16 16 0 18 8.BEŞİKTAŞ 11 5 2 4 17 12 5 17 9.GALATASARAY 11 5 1 5 14 15 -1 16 10.GAZİANTEPSPOR 11 3 5 3 8 8 0 14 11.MKE ANKARAGÜCÜ 11 4 2 5 16 18 -2 14 12.MANİSASPOR 11 4 0 7 15 20 -5 12 13.GENÇLERBİRLİĞİ 11 3 3 5 10 17 -7 12 14.ESKİŞEHİRSPOR 11 2 4 5 9 14 -5 10 15.KONYASPOR 12 2 3 7 11 20 -9 9 16.BUCASPOR 11 1 4 6 5 13 -8 7 17.SİVASSPOR 11 1 4 6 9 26 -17 7 18.KASIMPAŞA 11 0 3 8 8 29 -21 3