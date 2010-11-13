T24 LogoT24 Logo
Spor

KAYSERİSPOR LİGİN YENİ LİDERİ ANKARA (A.A)

13 Kasım 2010 00:16

-KAYSERİSPOR LİGİN YENİ LİDERİ ANKARA (A.A) - 12.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın açılış karşılaşmasında Kayserispor, deplasmanda Konyaspor'u 1-0 yenerek, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.  Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 89. dakikada Zaleyata kaydetti. Kayserispor bu sonuçla puanını 27'ye yükseltti ve maç fazlasıyla Trabzonspor'un önünde lider oldu. Ev sahibi Konyaspor ise bu yenilgiyle 9 puanla 15. sırada kaldı.  Ligde yarın Bucaspor-Ankaragücü, Bursaspor-Trabzonspor, Eskişehirspor-Medical Park Antalyaspor ve Gaziantepspor-Fenerbahçe maçları oynanacak.  Spor Toto Süper Lig'de oluşan son puan durumu ise şöyle: TAKIMLAR                     O   G  B  M  A   Y   AV  P -------------------------------------------------------- 1.KAYSERİSPOR                12  8  3  1  18  6   12  27 2.TRABZONSPOR                11  8  2  1  27  8   19  26 3.BURSASPOR                  11  7  4  0  21  7   14  25 4.FENERBAHÇE                 11  6  3  2  29  14  15  21 5.BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR        11  6  1  4  15  9    6  19 6.KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR  11  5  3  3  18  14   4  18 7.MEDİCAL PARK ANTALYASPOR   11  5  3  3  16  16   0  18 8.BEŞİKTAŞ                   11  5  2  4  17  12   5  17 9.GALATASARAY                11  5  1  5  14  15  -1  16 10.GAZİANTEPSPOR             11  3  5  3   8  8    0  14 11.MKE ANKARAGÜCÜ            11  4  2  5  16  18  -2  14 12.MANİSASPOR                11  4  0  7  15  20  -5  12 13.GENÇLERBİRLİĞİ            11  3  3  5  10  17  -7  12 14.ESKİŞEHİRSPOR             11  2  4  5   9  14  -5  10 15.KONYASPOR                 12  2  3  7  11  20  -9   9  16.BUCASPOR                  11  1  4  6   5  13  -8   7  17.SİVASSPOR                 11  1  4  6   9  26  -17  7 18.KASIMPAŞA                 11  0  3  8   8  29  -21  3

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24