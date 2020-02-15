Kayserispor ligde 7 maç sonra galip

Süper Lig'in 22. haftasında Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenerek ligde 7 maç sonra kazandı.
3. dakikada sağ kanattan Hadi Sacko'nun ortasında ceza sahası içinde Oscar Estupinan'ın kafa vuruşunda top kalenin hemen üstünden auta çıktı.
6. dakikada Denizlispor'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında, defanstan seken topa gelişen vuran Hadi Sacko'nun şutu kalenin yanından dışarı gitti.
33. dakikada orta sahada aldığı topla ceza sahasına çalımlarla giren Mensah'ın vuruşunda kaleci Stachowiak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
53. dakikada Emre Taşdemir'in sol taraftan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Mesanovic'in kafayla pasında Kravets şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Stackhowiak'tan döndü.
58. dakikada Zeki Yavru'nun sağ taraftan ortasında ceza alanı içinde oluşan karambolde Hes Kablo Kayserisporlu savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.
Hes Kablo Kayserispor, 69. dakikada öne geçti. Sol kanattan Mensah'ın ceza sahasına ortasında ön bölümdeki Sapunaru topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1
88. dakikada Sedat Şahintürk'ün sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde oluşan karambolde Hes Kablo Kayserisporlu savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.
90+1. dakikada Zeki Yavru'nun sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Lung'da kaldı.
Hes Kablo Kayserispor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Kayserispor 15 puana yükselirken, Denizlispor 24 puanda kaldı.