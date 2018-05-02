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Spor

Kayserispor Kulübü: "Beşiktaş maçına çıkamayabiliriz"

"Pazar günü kafileye yetecek sayıda yer bulunan bir uçuş bulunmaması sebebiyle müsabakaya çıkmamız dahi mümkün olamayabilecektir" KAYSERİ,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Kayserispor karşılaşması öncesinde sarı kı

02 Mayıs 2018 19:36

\"Pazar günü kafileye yetecek sayıda yer bulunan bir uçuş bulunmaması sebebiyle müsabakaya çıkmamız dahi mümkün olamayabilecektir\"

KAYSERİ,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 32\'nci haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Kayserispor karşılaşması öncesinde sarı kırmızılı kulüpte kritik bir gelişme yaşandı. Kayseri ekibi, Beşiktaş maçının tarihinin ertelenmesi halinde maça çıkamayacaklarını açıkladı.
Kayserispor\'dan yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu\'nun \'Ziraat Türkiye Kupası\'nda oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ardından elenen takım, ligdeki maçını pazartesi saat 20.00\'de oynar\' duyurusunun altı çizildi. Sarı kırmızılı kulüp, Beşiktaş\'ın karşılaşmaya çıkmayacağı için turnuvaya veda edeceğini ve maçını pazartesi günü oynayacağını belirtirken, bu ertelemenin kendilerini olumsuz etkileyeceğine değindi. Kayseri ekibinin TFF\'ye yaptığı başvuruda, \"Kulübün karşı karşıya kalacağı finansal zararın yanı sıra, 6 Mayıs 2018 Pazar Günü kulübümüz kafilesine yetecek sayıda yer bulunan bir uçuş bulunmaması sebebiyle de müsabakaya çıkmamız dahi mümkün olamayabilecektir\" denildi.

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