-KAYSERİSPOR KUJOVİÇ İLE ANLAŞTI KAYSERİ (A.A) - 29.10.2010 - Kayserispor, Boşnak golcü Emir Kojoviç ile 4 yıllığına anlaştı. Kayserispor Kulübü As Başkanı Şaban Miraboğlu, yaptığı açıklamada, 22 yaşındaki Emir Kujviç'in ara transfer döneminde Kayserispor formasını giyeceğini söyledi. Miraboğlu, ''Daha önce de görüştüğümüz Emir Kojoviç ile yaptığımız görüşmelerde 4 yıllığına anlaşma sağlandı. Orta alanda ve forvette oynayan Kojoviç, çok yetenekli bir futbolcu'' dedi. Miraboğlu, dün Karşıyaka maçında sakatlanan Andre Mortz'in pazar günü Kasımpaşa ile İstanbul'da yapacakları maçta yer alamayacağını da ifade ederek ''Andre Mortz, Kasımpaşa kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkartıldı. Andre Mortz'in 10 gün sonra takıma dönmesini bekliyoruz'' diye konuştu.