Kayserispor, Kasımpaşa'yı geçti; Fenerbahçe, haftayı 17. tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti ve 4 maç sonra sahadan 3 puanla ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Kayserispor Chery'nin 21. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 önde kapattı. Kasımpaşa'da Diagne 37. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Kasımpaşa'nın gol krallığında zirvede olan yıldız futbolcusu Diagne Fenerbahçe maçının ardından Kayserispor maçında da penaltı atışından yararlanamadı.

İkinci yarıda Kasımpaşa 69. dakikada Trezeguet ile de bir penaltı vuruşundan daha yararlanmazken bu pozisyonun devamında Kayserispor Deniz Türüç ile farkı 2'ye çıkaran golü buldu. Maçın hakemi Deniz Türüç'ün golünü önce ofsayt gerekçesiyle iptal etti ancak daha sonra VAR incelemesi sonrası golü geçerli saydı. Kayserispor 80. dakikada Mensah'ın attığı golle farkı 3'e çıkarırken kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve konuk ekip Kayserispor yeni teknik direktörü Hikmet Karaman yönetimindeki ilk maçında sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Kayserispor 15 puanla 15. sıraya yükselirken, düşme potasındaki Fenerbahçe 17. sıraya geriledi. Kasımpaşa ise 2. sıradaki yerini korudu.