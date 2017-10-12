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Spor

Kayserispor, Karabük'e gitti

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİSPOR cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Karabükspor maçı için yaptığı antrenman sonrası öğle saatlerinde karayoluyla Karabük'e hareket etti

12 Ekim 2017 17:34

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİSPOR cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Karabükspor maçı için yaptığı antrenman sonrası öğle saatlerinde karayoluyla Karabük\'e hareket etti.
Sarı kırmızılı kafilede sakatlığı geçmesine rağmen Varela, riske edilmemek için Karabük\'e götürülmedi.
Kayserisporlu futbolcular teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde Karpuzatan tesislerinde dar alanda üç ayrı takım halinde yarım saha maçı yaptı. Sarı kırmızılı oyuncular daha sonra taktik çalıştı. Sakatlığı geçmesine karşın antrenmanda yer alan Varela, Karabükspor kadrosuna alınmadı. Uzun süredir sakatlığı süren Asamoah Gyan\'ın ise formda olduğu görüldü. Ukrayna milli takımından dönen Kucher ile, Yeşil Burun adaları milli takımından dönen Ryan Mendes\'in yaptıkları uzun yolculuk ve yorgunluğu tam olarak atlamadıkları belirtildi. Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, \"Karabükspor maçıyla yenilmezliğimizi sürdürmek istiyoruz. Rakibimizin gücünün farkındayız. İşimiz kolay değil ama puan veya puanlar alacak güçteyiz\'\' dedi.
Sarı kırmızılı kafile daha sonra kulüp otobüsüyle Ankara üzerinden Karabük\'e hareket etti.

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