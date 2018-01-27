Kayserispor kaçtı, Göztepe yakaladı

Süper Lig’in 19 haftasında Göztepe sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Kayserispor’un golü 20. dakikada Badji’den gelirken, Göztepe’nin beraberlik golü 72. dakikada oyuna sonrada giren Tayfur Bingöl’den geldi.

Bu sezon oynadıkları futbol ve topladıkları puanlarla üst sıralara yerleşerek dikkatleri çeken Göztepe ve Kayserispor, İzmir'de karşı karşıya geldi. Konuk ekip, 20. dakikada öne geçti: Orta alanın sol tarafından kullanılan serbest vuruşta Deniz Türüç ileri doğru uzun oynadı. Savunmanın uzaklaştıramadığı top ceza yayı gerisinde Stephane Badji'nin önünde kaldı. Stephane Badji bekletmeden gelişine vuruşunda top kaleci Beto'nun müdahalesine rağmen sağ üst köşeden filelerle buluştu.

Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmadı. Göztepe'de Tamer Tuna, 60. dakikada iki değişiklik birden yaptı: Yoan Gouffran yerini Tayfur Bingöl'e, Halil Akbunar yerini Sabri Sarıoğlu'na bıraktı. Ege temsilcisi, aradığı golü 72. dakikada oyuna sonradan giren oyuncularıyla buldu: Sabri Sarıoğlu'nun havadan uzun pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Tayfur Bingöl altıpas sol çaprazından vuruşunu yaptı ve topu sağ köşeden filelerle buluşturdu.

Kayserispor'da Jean Arnel Kana-Biyik, 76. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve İzmir'de kazanan çıkmadı. Kayserispor'da maç bitiminin hemen ardından hakem Fırat Aydınus, Stephane Badji'ye de kırmızı kart çıkardı.