'Kayserispor ile gurur duyuyoruz'



Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Kayserispor’un son 10 yılda gösterdiği değişimin ve ulaştığı başarının kahramanının bütün olarak Kayseri şehri olduğunu söyledi.



Spor muhabirlerinin Kayserispor’la ilgili sorusunu cevaplayan Başkan Bekir Yıldız, “Kayserispor bana göre son 10 yılda önemli bir değişim yaşıyor, son 5 yıldır da ilk 10 içinde başarılı sonuçlar elde ediyor. Yani artık asansör takım olmaktan kurtulduk. Ertuğrul Hoca’nın gelişiyle başlayan değişimin hızı, takımın ulaştığı başarılar, yönetimin, futbolcuların, teknik heyetin, yerel yöneticilerin, basının, işadamlarının ve hasılı bu takımı bağrına basan Kayseri’nindir” dedi.



“Artık asansör takım değiliz”



Ertuğrul Sağlam’la başlayan değişimin içinde, herkesin yer aldığını belirten Başkan Bekir Yıldız, “Biz öncelikle takımda Kayserili çocukların olabildiğince yer almasını şart koştuk, bugün bu hedefe ulaşıldı. Tecrübeli futbolcuların yanında gençlerin takımda olmasını istedik. Bu konuda takım mali ve altyapı olarak kendini götürüyor. Asansör takım olmaktan kurtulduk, bana göre bu bir başarıdır. Bu başarıya; Kayserispor Yönetim Kurulu Başkanı, belediye başkanları ve bütün şehrin desteğiyle gelinmiştir” diye konuştu.



“Hurma profesyoneldir”



Süleyman Hurma’nın başarılı olup olmadığını soran spor muhabirlerine Başkan Bekir Yıldız şöyle cevap verdi: “Olaya spor açısından bakarım. Süleyman Hurma, mesleğinde profesyonel, kulübü kurumsallaştırmaya çalışan ve Türkiye’de mesleğindeki 3 adamdan biri diye düşünüyorum. Ama her gülün dikenleri de oluyor, saf gül maalesef yok. Dünyanın her yerinde bu böyledir. Benim de pek çok iyi hasletlerimin yanında insanların beğenmediği taraflarım da vardır. Kayserispor’a katkısı açısından baktığımda olumlu görüyorum ama bazen istenmeden söylenmiş sözler, yanlış anlaşılmalar olabilir, baskı altındaki insanlardan normal açıklamalar beklemek zor, bu herkes için geçerlidir. İşi kırıp dökmeden yapmak gerekir.”



