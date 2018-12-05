T24 LogoT24 Logo
Spor

Kayserispor, Hikmet Karaman ile prensipte anlaştı

İstanbul,(DHA) Teknik direktör arayışlarını sürdüren Kayserispor, Hikmet Karaman ile prensip anlaşması sağladı

05 Aralık 2018 18:41

İstanbul,(DHA)

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Kayserispor, Hikmet Karaman ile prensip anlaşması sağladı.
Spor Toto Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında 12 puan ile 17\'nci basamakta yer alan Kayserispor\'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yolların ayrılmasından sonra arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı kulüp bugün İstanbul\'da Karaman ile masaya oturdu. Kayserispor Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Çakmak Uyar ile Hikmet Karaman İstanbul\'daki görüşmenin sonucunu İzmir\'de bulunan Başkan Erol Bedir\'e iletti. Karaman ile yapılan prensip anlaşmasında 1-2 küçük pürüz dışında mutabık kalındığı ancak son kararı Başkan Bedir\'in vereceği öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kayserispor Hikmet KaramanSpor Toto Süper LigKayserisporErtuğrul SağlamKaramanKayserispor FutbolSorumlusu MehmetUyarHikmet KaramanBaşkan Erol BedirBaşkan Bedir
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24