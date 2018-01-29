Kayserispor hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor

Oktay ENSARİ / KAYSERİ,(DHA) - KAYSERİSPOR, Ziraat Türkiye Kupası\'nda (ZTK) çarşamba günü oynayacakları Teleset Mobilya Akhisarspor maçi için Manisa\'da kampa girdi.

Süper Lig\'de 27 Ocak cumartesi günü Göztepe ile 1-1 berabere kalan Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek finalinde çarşamba günü karşılaşacakları Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarını Manisa kampında sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip bu maçın ardından Ankara\'ya geçerek ligde haftasonu oynayacakları Osmanlıspor maçı için çalışmalarına ara vermeden devam edecek.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sarı-kırmızılı oyuncuların yol yorgunu olmaması için ZTK maçı için Manisa\'da, Osmanlıspor ile oynayacakları lig maçı için ise Ankara\'da kamp yapacaklarını söyledi.

Kupada ve ligde iddialı olduklarını belirten Başkan Bedir, \"Ligde sıkıntılı bir döneme girdik. Trabzonspor ve Göztepe ile birlikte ilk beş için mücadele veriyoruz. O nedenle Göztepe karşısında aldığımız 1 puan çok önemli. Kupa maçının ardından haftasonu ligde Osmanlıspor ile karşılaşacağız. Ankara\'dan iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz\'\' dedi.

Kayserispor Başkanı Bedir, Manisa\'da çarşamba günü saat 18.00\'de oynayacakları kupa maçının ardından sarı-kırmızılı takımın Osmanlıspor maçı için perşembe günü Ankara\'da kampa gireceğini söyledi.

Erol Bedir, Manisa\'da kendilerine antrenman için tesislerini açan Manisaspor kulübüne de teşekkür etti.