Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)

Kayserispor, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Galatasaray maçından sonra bir gün izin yapan Kayserisporlu futbolcular bugün yaptığı tek antrenman ile Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü. Süper Lig\'de 2\'nci yarının ilk maçında Galatasaray\'a mağlup olan sarı kırmızılılarda antrenmandan önce teknik direktör Marius Sumudica, futbolcuları ile antrenman sahasında yaklaşık on dakika toplantı yaptı. Antrenmandan önce basın mensuplarına konuşan Sumudica, \"Galatasaray\'a karşı kaybettik. Önümüzde Göztepe maçı var. Bu maç da çok önemli. Çıkıp oynayacağız. Burada neler yapacağımızı hep birlikte göreceğiz\" açıklamasını yaptı.

Düz koşu ile başlayan antrenman ısınma hareketleri, 5\'e 2 çalışması ve kondisyon çalışması ile devam etti.

BAŞKAN BEDİR: \"İKİ DENK TAKIMIN MAÇI OLACAK\"

Antrenmanı takından takip eden Kayserispor Başkanı Erol Bedir, geçen hafta oynadıkları Galatasaray ile gelecek hafta oynayacakları Göztepe maçını değerlendirdi. Hakemin hatalı kararı nedeniyle maça mağlubiyetle başladıklarını söyleyen Bedir, \"Daha maça başlar başlamaz hakemin bir ofsayt yorumu var. Bu nedenle maça mağlubiyetle başladık. Bu bize bahane olmamalıydı. Hakem, saha şartları ve rakibin şans faktörünü de göz önüne alıp ona göre sonuçlar almalıyız. Sezonun ikinci yarısı başladığında bir hedef yapmıştık. Bu yarıda da en az 25 - 30 puan toplamak istiyorduk, çünkü hedefe ulaşabilmek için 55 - 60 puan toplamamız gerekiyor. Galatasaray maçı o gün bitti. Önümüze bakıyoruz. Cumartesi günü iki denk takımın mücadelesi olacak. Devre arası transfer döneminde aldığımız isimlerinde takıma adapte olmasıyla çok daha iyi olacağız. Bunun için biraz zaman gerekiyor. William, hocanın çok istediği bir isimdi. Önümüzdeki maçlarda kendini gösterecektir, şu an maç eksiği var. Artem, zaten tüm Türkiye\'nin bildiği bir isim. Onların hazır olması halinde çok daha iyi bir durumda olacağız. Cumartesi günü hedeflere koştuğumuz ve aynı puanda olduğumuz bir takımla karşılaşacağız. Kazanıp hem Göztepe ile farkı puan açmak, hem de üst sıralarda bulunmaya devam etmek istiyoruz. İnşallah iyi bir oyun ve güzel bir sonuçla döneriz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kayserisporlu futbolcuların antrenman öncesi

- Kayserispor teknik heyetinin antrenmana hazırlanması

- Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica\'nın röportajı

- Kayserispor Başkanı Erol Bedir\'in röportajı

- Antrenman görüntüleri

- Genel detay

(FOTOĞRAFLI)

