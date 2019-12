-Kayserispor gol yağdırdı KAYSERİ (A.A) – 23.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor, Sivasspor'u 6-2 yendi. 54. dakikada Hasan Ali'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında Navratil ters bir kafa vuruşu yaptı. Kaleci Atilla, topu kornere çeldi. 65. dakikada, orta sahadan topu taşıyan Sefa ceza sahası önünde topu Amrabat ile buluşturdu. Amrabat'ın sert vuruşunda top yandan auta çıktı. 67. dakikada, Gökhan Ünal sol kanattan ceza sahasına girerek dar açıda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Gökhan'ın vuruşunda kaleciden seken top ile bu kez Amrabat buluştu. Amrabat'ın vuruşunda kaleci Atilla ikinci hamleyle topu kornere çeldi. 69. dakikada, Gökhan Ünal'ın kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden kullandığı serbest vuruşta, kaleci Atilla'nın elinden seken top filelere gitti: 3-1 77. dakikada, Sefa ile Gökhan'ın verkaçlarla ceza sahasına girdiği pozisyonda Sivasspor defansı tehlikeyi uzaklaştırmaya çalışırken top Amrabat'ta kaldı. Amrabat, düzgün vuruşla takımının 4. kendisinin 2. golünü kaydetti: 4-1 83. dakikada, Gökhan Ünal'ın sol kanattan ortasında Okan'ın ceza sahasında dokunamadığı top Okay'ın önünde kaldı. Okay, topu filelere gönderdi: 5-1 84. dakikada, sağ kanattan kullanılan gelen ortada ceza sahasında toplu buluşan Cihan, düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 5-2 91, dakikada, Amrabat'ın pasında ceza sahasında toplu buluşan Gökhan Ünal, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturdu: 6-2 Karşılaşma, Kayserispor'un 6-2'lik galibiyeti ile sonuçlandı. Stat: Kadir Has Hakemler: Aytekin Durmaz xx, Erdinç Sezertam xx, Bülent Gökçü xx Kayserispor: Navarro xx, Hasan Ali xx, İlhan xx, Khizanishvili xx, Troisi xx (Dk. 64 Okay xx), Abdullah xx (Dk. 64 Sefa xx), Gökhan Ünal xxx, Amrabat xxx, Riveros xxx, Furkan xx (Dk. 81 Okan xx), Pekarik xx Sivasspor: Atilla x, Mehmet Nas x (Dk. 52 Erman x), Kadir xx, Grosicki xx, Rasmussen x (Dk. 73 Cihan xx), Cerny x, Faty x, Navratil x, Suarez xx (Dk. 60 Eneramo x), Hayrettin x, Uğur x Goller: Dk. 7, Dk. 77 Amrabat, Dk. 27 Furkan, Dk. 69 ve Dk. 91 Gökhan Ünal, Dk. 83 Okay (Kayserispor) Dk. 33 Grosicki, Dk. 84 Cihan (Sivasspor) Sarı kartlar: Dk. 37, Dk. 77 Amrabat, Dk. 40 İlhan (Kayserispor) Dk. 58 Hayrettin, Dk. 62 Faty (Sivasspor)