Kayserispor 'gol kralı' ile yollarını ayırdı

T24 - Kayserispor, ligde gol kralı olan başarılı golcüsü Aziza Makukula ile yollarını ayırdı.





Sezon başında Portekiz'in Benfica takımından kiralık olarak alınan Aziza Makukula, Kayserispor ile anlaşma sağlayamadı. Kayserispor ile 3 yıllık opsiyonlu sözleşme hakkı bulunan Makukula, kendisine takım aramaya başladı.





Ligde attığı 21 gol ile Kayserispor'un ikinci gol kralı olan Makukula'nın istediği ücretin yüksek olması nedeniyle yönetim ile anlaşma sağlayamadığı öğrenildi.





Genel menajer Süleyman Hurma, Makukula çok yüksek ücret talep ettiği için kendisi ile yollarını ayırdıklarını belirtti.





Daha iyi bir santrfor alabilmek için çalıştıkların ifade eden Hurma, şu bilgileri verdi:





''Makukula, takımımızda başarı elde etmişti. Kulübü ile de 3 yıllık opsiyonlu sözleşme hakkımız bunuyordu. Ancak, çok fazla ücret talep ettiği için anlaşma sağlayamadık. Daha iyi bir santrfor alarak takımımızı güçlendiriyoruz. Şu an 4 tane yabancı santrfor ile görüşüyoruz. Hepsi de kaliteli ve başarılı futbolcular. İsimlerini daha sonra açıklayacağımız futbolculardan hangisi ile anlaşma sağlayabilirsek kadromuza katacağız.''