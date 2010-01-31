Kayserispor, Gaziantep'i Ariza ile geçti: 1-0

T24 - Kayserispor, Gaziantepspor'u deplasmanda golcüsü Ariza Makukula'nın golüyle 1-0 yenerek zirve mücadelesinde yoluna devam etti.



Turkcell Süper Lig'de 19. hafta maçında Kayserispor, Gaziantepspor'u golcü futbolcusu Ariza Makukula'nın attığı golle deplasmanda mağlup ederken, Portekizli oyuncu gol sayısını 15'e yükseltti.



Ev sahibi takımda teknik direktör Couceiro, uzun bir aradan sonra Mehmet Yozgatlı'ya ilk onbirde şans verirken, savunmanın sağında genç Cenk Güvenç ve hücumda tek forvet olarak da golcü Souza yer aldı.



Konuk Kayserispor'da ise teknik direktör Tolunay Kafkas, Afrika Kupası'ndan dönen kaleci Souleymanou'ya ve genç defans oyuncusu Bayram Çetin'i uzun bir aradan sonra ilk onbirde oynattı. Kafkas, bunun dışında sahada klasik onbiri ile yer aldı.



Gaziantepspor'da maçın hemen başlarında 6. dakikada sakatlanan Julio Cesar'ın yerine oyuna Zurita dahil olurken, ev sahibi takım ilk yarı boyunca hücumda çoğalmakta zorlandı.



Kayserispor, golcüleri Makukula ve Cangele ile rakibine oranla daha çok pozisyon üretme şansı buldu.



İlk yarıda gol olmayınca devre golsüz sona erdi.



İkinci yarıya Kayserispor çok hızlı başladı. Gol krallığında en başta yer alan Makukula 49. dakikada sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçirdi.



Golü yedikten sonra Kayserispor kalesine daha sık gitmeye başlayan Gaziantepspor aradığı golü bir türlü bulamayınca maç 1-0 Kayserispor'un üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonuçla Kayserispor puanını 38'e çıkartırken, Gaziantepspor da 24 puanda kalmış oldu.



GAZİANTEPSPOR: 0 - KAYSERİSPOR: 1



Stat: Kamil Ocak



Hakemler: Barış Şimşek, İsmail Köse, Hakan Atilla Gökbilgin

Gaziantepspor: Mahmut, Cenk Güvenç, Julio Cesar (Dk. 6 Zurita), Deumi, Ivan De Souza, Mehmet Yozgatlı (Dk. 53 Beto), Jorginho (Dk. 72 İbrahim Ferdi), Serdar Kurtuluş, Olcan, Erman Özgür, Souza



Kayserispor: Souleymanou, Serdar Kesimal, Bayram Çetin, Aydın, Hakan Aslantaş, Gökhan Emreciksin (Dk. 65 Semih Aydilek), Abdullah Durak, Saidou, Mehmet Eren, Cangele (Dk. 84 James Troisi), Makukula (Dk. 90 Ömer Şişmanoğlu)



Gol: Dk. 49 Makukula (Kayserispor)



Sarı Kartlar: Dk. 3 Julio Cesar, Dk. 29 Jorginho (Gaziantepspor), Dk. 21 Saidou, Dk. 58 Cangele, Dk. 64 Gökhan Emreceksin (Kayserispor)