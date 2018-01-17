Kayserispor-Galatasaray maçının biletleri satışta

Kayserispor'un 22 Ocak'ta Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında kendi evinde karşılaşacağı Galatasaray maçının biletleri bugün satışa çıkarıldı. Sarı kırmızılılar renktaş taraftarın karşılaşmayı izleyeceği misafir tribün bilet fiyatını 20 lira olarak belirledi.

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 18. haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Galatasaray'la pazartesi günü saat 20:00'da oynanacak karşılaşmanın biletlerinin Passolig tarafından bugün satışa çıkarıldığı belirtildi.



Buna göre Kayserispor - Galatasaray karşılaşmasını sporseverler, Batı Alt: 80 TL, Dogu Alt: 50 TL, Batı ve Dogu Üst: 30 TL, Kuzey ve Güney Kale Arkası: 20 TL, Misafir: 20 TL ödeyerek izleyebiylecek. Kadir Has Stadında 1800 kişilik Galatasaray tribünü dışında konuk futbolseverlere bilet satışı yapılmayacak.

Kayserispor yarın Antalyaspor'la oynuyor

Öte yandan 4 Ocak'tan beri çalışmalarını Antalya'da sürdüren sarı kırmızılıların yarın, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında saat 18:00'da Antalyaspor ile karşılaşacak . Sarı kırmızılılar bu önemli kupa maçının hazırlıklarını teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketleri, pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından yapılan taktiksel çalışma ile noktaladı. Sarı kırmızılı takım kampında Antalyaspor Kupa maçı öncesi 5 kilo veren Asamoah Gyan'ın antrenmanda attıgı kafa golleri dikkati çekti