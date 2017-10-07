Kayserispor Futbol Okulları, A takımı ziyaret etti

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)- KAYSERİSPOR Futbol Okulları sporcuları, kulübün Kadir Has Tesislerine giderek A takımı ziyaret ettiler.

Karabükspor hazırlıklarına devam eden Kayserispor dün futbol okullarına giden geleceğin futbolcularını misafir etti. Futbol okullarına giden çocuklar, A takım futbolcularına tatlı ikram ederken futbol okulları Genel Koordinatörü Tünay Türkan, Rumen teknik direktör Marius Sumudica ve kulüp başkanı Erol Bedir’e çiçek verdi.

Futbolcu ağabeyleri ile hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar bol bol imza aldılar. Konuyla ilgili açıklama yapan Kayserispor Futbol Okulları koordinatörü Tünay Türkan, “7 ayrı tesiste eğitim verdiğimiz çocuklarla bugün A takımı ziyaret etmek istedik. Futbol okulumuza gelen çocuklar burada televizyonda gördükleri, örnek aldıkları ağabeyleri ile bir araya geldiler. Misafirperverliklerinden dolayı kulüp başkanımız Erol Bedir’e, teknik direktör Sumudica ve futbolculara teşekkür ederiz” diye konuştu.

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