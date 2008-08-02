Kayserispor finalle tanıştı

46. kez düzenlenen Fortis Türkiye Kupası'nda finalistler belli oldu. Galatasaray'ı eleyen Gençlerbirliği'nin ardından Çaykur Rizespor'u saf dışı bırakan Kayserispor da adını finale yazdırdı.

İlk maçta 3-0 yendiği Rizespor ile rövanşta Kayseri'de karşılaşan sarı-kırmızılılar, rakibini bu sefer 4-1 ile geçerek kulüp tarihinde Türkiye Kupası'nda ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi.

Kayserispor'u galibiyete taşıyan goller Toledo ve Iglesias'tan (3) gelirken, Çaykur Rizespor'un tek sayısını Leandro kaydetti.





Fortis Türkiye Kupası'nda, 1987-88 sezonundan sonra ilk kez Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un olmadığı bir final maçı oynanacak. Kupanın sahibi 7 Mayıs'ta İzmir'de oynanacak final maçıyla sahibini bulacak.



KAYSERİSPOR: 4 - ÇAYKUR RİZESPOR: 1

Stat: Kayseri Atatürk

Hakemler: Aytekin Durmaz xx, Selçuk Kaya xx, Volkan Narinç xx

Kayserispor: Hasan Sönmez xx, Avendano xx, Iglesias xxx, Ragıp xx, Kemal xx, Toledo xx (Dk. 58 Turgay xx), Saidou xx (Dk. 72 Kamber x), Aydın xx (Dk. 80 Ali Turan x), Koray xx, Mehmet Topuz xxx, Mehmet Eren xx

Çaykur Rizespor: Özden xx, Fahri xx, Gökhan xx, Tufan xx, Igor xx, Mehmet Şen xx (Dk. 66 Anderson xx), Serhat xx, Leandro xx (Dk. 46 Rıbeıro xx), Mertgül xx, Mesut xx, Anıl xx

Goller: Dk. 21 Toledo, Dk. 55, 76 ve 89 Iglesias (Kayserispor), Dk. 26 Leandro (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 68 Mertgül (Çaykur Rizespor)

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada Mehmet Topuz'un yaklaşık 25 metreden vurduğu topa kaleci Özden, yumrukla müdahale etti. Üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

21. dakikada Mehmet Topuz'un kullandığı korner atışından gelen topa Toledo kafa ile sert vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Özden'i geçerek ağlara gitti: 1-0.

26. dakikada topu rakip sahanın ortasında kontrol eden Leandro'nun ilerledikten sonra attığı sert şutta, meşin yuvarlak kaleci Hasan'ın sağ tarafından filelerle buluştu: 1-1.

36. dakikada Mehmet Eren'in geriye doğru verdiği pasla buluşan Kemal'in sert şutunda, top az farkla auta çıktı.

42. dakikada Mehmet Topuz, müsait pozisyondaki Ragıp'a pas verdi. Ragıp'ın sert vuruşunda, kaleci Özden topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.



55. dakikada Kemal'in şutunda kaleci Özden topu elinden kaçırdı. Dönen topa Iglesias'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

76. dakikada Turgay'ın ara pasında defansın arkasına sarkan Iglesias, topu sürerek ceza sahası içine girdi. Sağ çaprazdan ayağının içiyle topa vuran Iglesias, takımının 3. kendisinin 2. golünü attı.

81. dakikada Turgay'ın sol kanattan yaptığı ortada kaleci Özden'i geçen topa arka direkte vuran Mehmet Topuz, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı dışarı attı.

89. dakikada Mehmet Topuz'un sol kanattan yaptığı ortada, Iglesias kafa vuruşuyla topu Çaykur Rizespor ağlarıyla buluşturdu: 4-1.

Çaykur Rizespor'u 4-1 yenen Kayserispor, finalde Gençlerbirliği'nin rakibi oldu.