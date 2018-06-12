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Spor

Kayserispor, Feyenoordlu yıldızla anlaştı

23 yaşındaki futbolcu sağ kanat ve sol kanat mevkiilerinde görev yapıyor

12 Haziran 2018 15:27

Sumudica'yla sezon sonunda yollarını ayıran ve yeni sezon öncesinde takımın başına Ertuğrul Sağlam'ı getiren Kayserispor, transfer dönemine hızlı başladı.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; sarı-kırmızılı ekip bu doğrultuda daha önceden prensip anlaşmasına vardıkları Feyenoordlu Türk futbolcu Bilal Başacıkoğlu ve kulübü ile anlaşma sağladı. 

23 yaşındaki futbolcu sağ kanat ve sol kanat mevkiilerinde görev yapıyor.

Bilal Başacıkoğlu geçtiğimiz sezon Feyenoord formasıyla çıktığı 26 maçta 7 gol atarken 6 da asist yaptı.

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Bilal BaşacıkoğluFeyenoordKayserispor
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