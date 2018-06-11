Kayserispor, Feyenoord'dan haber bekliyor

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Hollanda\'nın Feyenoord takımda forma giyen kanat oyuncusu Bilal Başacıkoğlu konusunda, kulübünden haber beklediklerini ve bu transferin henüz resmileşmediğini açıkladı.

Sarı kırmızılı kulübün transfer listesinde yer alan 12 oyuncudan birinin de Feyenoord\'lu Bilal Başaçıkoğlu olduğunu belirten başkan Erol Bedir, \'\'Biz söylemekten bıktık ama, menajerlerin yönlendirmeleriyle hareket eden birileri yazmaktan ve yakıştırmaktan hala bıkmadı. Üzerine basa basa söylüyorum; bizim yerli ve yabancı oyuncu konusunda 2 orta saha, 2\'de kanat oyuncusu olmak üzere 4 futbolcu planlamamız var. Transfer havuzumuzda da teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam\'ın da onay verdiği 12 oyuncu bulunuyor. Bilal\'de bu havuzda yer alan, geçtiğimiz sezondan beri görüşmeler yaptığımız genç ve yetenekli bir futbolcu. Kendisi ile prensipte anlaştık. Ancak, kulübü ile görüşmelerimiz sürüyor. Bu görüşme netleşmeden Bilal Başacıkoğlu\'nun transferi tamam diyemeyiz\'\' açıklamasını yaptı.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Kasımpaşa\'dan Mensah ile de ilgilendiklerini sözlerine ekledi

