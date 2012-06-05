Kayserispor: FB adam gibi aldı, GS adam ayartıyor

Kayserispor Menajeri Süleyman Hurma, 'GS'ye gitmek istiyorum' diyen futbolcuları Amrabat ve sarı kırmızılı kulüple ilgili sert açıklamalar yaptı.



“Ben köle değilim. Gerekirse FIFA’ya gideceğim. Galatasaray’ın bir parçası olmak istiyorum ancak bana köle gibi davranılıyor”

Kayserisporlı futbolcu Amrabat'ın bu sözleri üzerine, sarı kırmızılı kulübün menajeri Süleyman Hurma'dan ağır açıklamalar geldi.

Hürriyet gazetesinden Ali Naci Küçük'ün konuştuğu Hurma, Galatasaray'ı, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Mehmet Topuz tranferindeki tavrını hatırlatarak suçladı: Amrabat’ı ucuza kapatmak için ayartıp, azdırıyorlar...

Abrabat'ın açıklamalarıyla ilgili, "Amrabat birincisi köpek değil, insansa bir sözleşme yapmış ona sadık olacak. Ve de saygı duyacak. İkincisi, ben kimseye “ocak ayında seni bırakacağım” demedim. Çünkü o, benim malım değil. Ben kulübün menajeriyim, sahibi değil. Üçüncüsü ise, kendisi için kullandığı “köle” ifadesi hiç doğru değil. Çünkü PSV’den aldığının 3 katını veriyor Kayserispor ona. Geldiği gün hiç düşünmeden 4.5 yıllık sözleşmeyi imzaladı. O zaman çok mutluydu!" diyen Hurma, sözü Galatasaray'a getirdi:

"Amrabat için kese kağıdına yazılmış dahi bir teklif yok. Hangi takım istemiş ve biz ona vermemişiz. Varsa onu çıkıp göstersinler. Şu anda sizinle konuşuyorum ve şu saat itibariyle hala resmi teklif yok. Sadece Amrabat’ı ucuza kapatmak için ayartan, azdıran bir kulüp var. Ve onlar da transferi kendi istediği koşullarda bitirmek istiyor.

Neyin zorluğunu çıkarmışız onlara? Galatasaray her transfer dönemi bizim sırtımıza çöküyor. Ne ön yargımız olacak? Galatasaray, bize ne teklif etmiş, hangi kağıda yazıp önermiş? Galatasaray diyor ki, “Ver bize en iyi oyuncunu, ben de vereyim sana elde kalmış futbolcularımı.”



"FB'den Burak'ı alabilirdik"



Transfer yapacak kulüp, çıkıyor erkek gibi; “Param şu, veriyor musun vermiyor musun?” diyor. Vermiyorsak da çekiliyor kenara…Adam (Fenerbahçe) Mehmet Topuz’u istemiş. Çıkmış ortaya, bastırmış 9 milyon Euro’yu erkek gibi! “Bizden istediğin futbolcumu da al” diyor. Biz Burak Yılmaz’ı da alabilirdik, ama Gökhan Ünal’ı aldık. Galatasaraylılar çıkıp Kayserispor’a ne teklif etmişler, söylesinler. Amrabat’ı ayartmaktan başka ne yapmışlar? Bize huzursuzluk veriyorlar.”