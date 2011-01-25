-KAYSERİSPOR EVİNDE KAZANDI KAYSERİ (A.A) - 24.01.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi. 52. dakikada, Selim'in pasında sağ kanatta topla buluşan Mehmet Eren, kalesini terk eden Hasagiç'den önce davranarak, ceza sahası dışında dokunduğu topu ağlara gönderdi: 3-0 55. dakikada, Ali'nin pasında ceza sahası dışından topu kaleye gönderen Holmen, farkı 2'ye indirdi: 3-1 58. dakikada, Mehmet Eren'in pasında ceza sahasına giren Kujoviç'ten önce araya giren defans topu kornere çeldi. 60. dakikada, Gökhan Süzen'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında Amisulashvili, kafa vuruşuyla topu kornere gönderdi. 69. dakikada, defansı geçerek ceza sahasına giren Ziani, Amrabat ile paslaştıktan sonra kaleye vurdu. Defans tehlikeyi uzaklaştırdı. 84. dakikada, sol kanattan ilerleyen Ömer'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Hasagiç topu kornere çeldi. 87. dakikada, Holmen'in sol kanattan ceza sahasına ortasında Souleymanou'dan önce araya giren Gökhan Ünal'ın vuruşunda top filelerle buluştu: 3-2. Pozisyonda Gökhan ile çarpışan Souleymanou sakatlık geçirdi. 90+3. dakikada, Holmen'in ceza sahası dışından vuruşunda kale direğine çarpan top auta çıktı. Karşılaşma, Kayserispor'un 3-2'lik galibiyeti ile sona erdi. Stat: Kadir Has Hakemler: Özgür Yankaya xxx, Erdinç Sezertam xxx, Bülent Gökçü xxx Kayserispor: Souleymanou xx (Dk. 89 Volkan ?), Hasan Ali xxx, Serdar xxx, Amisulashvili xxx, Selim xxx, Abdullah xxx, Mehmet Eren xxx (Dk. 67 Ziani xx), Hamza xx, Furkan xx, Kujoviç xx, Amrabat xxx (Dk. 73 Ömer xx) İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Hasagiç x, Cesario x, İskender x (Dk. 46 Gökhan Ünal x), Ekrem x (Dk. 46 Ali xx), Cihan x, Mahmut xx (Dk. 80 Abdulkadir x), Holmen xx, Robert Kus x, Gökhan Süzen xx, Serhat xx, Tevfik x Goller: Dk. 26 Ekrem (Kendi kalesine), Dk. 34 Amrabat, Dk. 52 Mehmet Eren (Kayserispor), Dk. 55 Holmen, Dk. 87 Gökhan Ünal (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) Sarı kartlar: Dk. 28 Ekrem, Dk. 62 Gökhan Ünal, Dk. 82 Cihan (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)