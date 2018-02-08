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Spor

Kayserispor, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Kayserispor, pazar günü evinde oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

08 Şubat 2018 19:39

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)

Kayserispor, pazar günü evinde oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Teleset Mobilya Akhisarspor ile berabere kalarak kupada saf dışı kalan Kayserispor, ara vermeden hafta sonu karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçına odaklandı. 
Antrenmandan önce futbolcuları ile konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Osmanlıspor maçlarını değerlendirerek bu hafta karşılaşacakları Sivasspor maçı hakkında konuşma yaptı. Kupa maçında oynayan futbolcular düz koşunun ardından salonda çalıştı. Diğer futbolcular ise düz koşu sonrası kondisyon çalışması yaptılar. 
Ayrıca sakatlıkları bulunan Tiago Lopes ile Deniz Türüç düz koşu yaptı. 

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