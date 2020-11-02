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Spor

Kayserispor'da Teknik Direktör Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı

02 Kasım 2020 00:29

Süper Lig'de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktörlük koltuğunda oturan Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı.

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