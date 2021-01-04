Kayserispor'da Samet Aybaba ile yollar ayrıldı

Son oynanan Beşiktaş maçında sergilenen futbol ve alınan yenilgi sonrasında Başkan Berna Gözbaşı, teknik direktör Samet Aybaba ile devam etmeme kararı aldı. Başkan Gözbaşı bu kararını teknik direktör Aybaba'ya da iletti.

Kayserispor'un kulüp sözcüsü Mustafa Tokgöz, teknik direktör Samet Aybaba ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını belirtti.

Kayserispor dün akşam oynana maçta Beşiktaş'a evinde 0-2 mağlup olmuştu.