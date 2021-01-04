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Spor

Kayserispor'da Samet Aybaba ile yollar ayrıldı

04 Ocak 2021 10:18

Hes Kablo Kayserispor'da Beşiktaş yenilgisinin ardından teknik direktör Samet Aybaba'nın görevine son verildi.

Son oynanan Beşiktaş maçında sergilenen futbol ve alınan yenilgi sonrasında Başkan Berna Gözbaşı, teknik direktör Samet Aybaba ile devam etmeme kararı aldı. Başkan Gözbaşı bu kararını teknik direktör Aybaba'ya da iletti.

Kayserispor'un kulüp sözcüsü Mustafa Tokgöz, teknik direktör Samet Aybaba ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını belirtti.

Kayserispor dün akşam oynana maçta Beşiktaş'a evinde 0-2 mağlup olmuştu. 

Hes Kablo Kayserispor, Samet Aybaba ile 8 Süper Lig maçına çıktı. Bu maçlarda 4 beraberlik 4 yenilgi alan sarı kırmızılı ekip 5 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü.

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