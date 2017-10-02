Kayserispor çarşamba gününe kadar izinli

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)- KAYSERİSPORLU futbolculara milli takım arası nedeniyle çarşamba gününe kadar izin verildi. Bu arada yönetim kurulunun girişimi ile Asamoah Gyan Gana Milli Takım kampına gönderilmedi. Sakatlığını yeni atlatan sarı kırmızılı oyuncuya özel çalışma proğramı uygulanmaya başlandı.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, ligde elde ettikleri başarılardan dolayı asla şımarmayacaklarını ve kendilerini şu anda 14 değil 4 puanlı bir takım olarak gördüklerini söyledi.

Bedir, \"Puan cetvelinde 14 puanımız var ama yönetim olarak biz bunu 4 puan olarak kabul ederek, gevşemeden, şımarmadan yolumuza devam etmek istiyoruz. Zira, bu sezon Süper Lig çok ilginç sonuçlara gebe. Takımlar birbirine denk. Neyin ne olacağı belli olmaz. Oyuncularımıza teknik kadro tarafından çarşamba gününa kadar izin verildi. Asamoah Gyan\'ı sakatlığına dair rapor göndererek Gana Milli Takımı\'ndan affını sağladık. Asamoah bu boşlukta özel bir program uygulayarak, sakatlığını tümüyle atlatacak. Keza Sapunaru ve Lung için de Romanya Futbol Federasyonu ile görüşerek, bu seferlik kadroya alınmamalarını sağladık\'\' dedi.

Öte yandan, bu gelişmelerin ışığında Kayserisporlu Ryan mendes Yeşil Burun Adaları Milli Takımı\'na, stoper Kucher ise Ukrayna Milli Takım kampına gitti.

