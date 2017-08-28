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Spor

Kayserispor Çarşamba gününe kadar izinli

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)- KAYSERİSPOR’lu futbolculara milli maç  arası nedeniyle Çarşamba gününe kadar izin verildi

28 Ağustos 2017 13:14

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)- KAYSERİSPOR’lu futbolculara milli maç  arası nedeniyle Çarşamba gününe kadar izin verildi. Sarı kırmızılı takım Cumartesi günü özel bir maç oynayıp, lig hazırlıklarını sürdürecek. Kayserispor’da yeni bir forvet oyuncusu konusu yönetimle teknik kadro buluşması sonrası masaya yatırılacak.
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sarı kırmızılı takımda her oyuncunun alternatifinin bulunduğunu belirterek, taraftardan sabır istedi.Teknik kadro ve oyuncuların Çarşamba gününe kadar izinli olduğunu belirten Başkan Bedir, \"Teknik direktörümüz Sumudica ile Çarşamba günü yönetim kurulu toplantısında forvete bir oyuncu daha alınıp, alınmaması konusunu  masaya yatıracağız. Asamoah Gyan, kampa geç katıldığı için henüz toparlanamadı. Birkaç haftaya kadar hazır hale gelir’’dedi
Osmanlıspor maçında  kırmızı kart gören Varela’ya ceza vermeyi düşünmediklerini söyleyen Erol Bedir\" Hakem Fırat Aydınus, olmayan faulu sarı kartla cezalandırdı. Ardından kırmızı kart ve gol geldi. Varela’yı uyardık. Ancak, şu aşamada ceza vermeyi düşünmüyoruz’’ diye konuştu.
Öte yandan, sarı kırmızılı oyuncular cumartesi günü Süper lig takımlarından biriyle deplasmanda olmak üzere  özel maç oynayacak.

 

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