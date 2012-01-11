-Kayserispor bir üst tura yükseldi AKHİSAR (A.A) - 11.01.2012 - Futbolda, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Akhisar Belediyespor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Kayserispor bir üst tura yükseldi. 59. dakikada Hakan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Şehmus'un kafa vuruşunda kaleci Navarro topu kornere çeldi. 76. dakikada Kayserispor öne geçti. Sol kanattan Biseswar'ın yaptığı ortayı iyi takip eden Kujovic'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1 82. dakikada Sertan'ın ceza alanı dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Navarro, topu kornere çeldi. Karşılaşma 1-0 Kayserispor'un üstünlüğüyle sona erdi. Stat: Akhisar İlçe Hakemler: Serkan Çınar xxx, Muhammet Yumak xxx, Serkan Çınar xxx Akhisar Belediyespor: Emrah xxx, Hakan xx (Dk. 90 Önder ?), Gökhan xx, Uğur xx, Kürşat xxx, Levent xxx, Anıl x, Sertan xx, Ahmet xx, Mert xxx (Dk. 73 Osman xx), Şehmus xx (Dk. 84 Adinoy x) Kayserispor: Navarro xxx, Hasan Ali xx, İlhan xxx, Troisi xx (Dk. 90 Furkan ?), Gehre x (Dk. 62 Abdullah x), Nunez xx, Sefa xxx, Biseswar xx, Nadir xxx (Dk. 75 Kujovic xxx), Berkay xxx, Pekarik xx Gol: Dk. 76 Kujovic (Kayserispor) Sarı Kartlar: Dk. 31 Ahmet, Dk. 69 Kürşat, Dk. 72 Hakan, Dk. 81 Abdullah (Akhisar Belediyespor), Dk. 9 Nadir, Dk. 45 İlhan, Dk. 81 Abdullah (Kayserispor)