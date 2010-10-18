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Spor

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ'I BEKLİYOR KAYSERİ (A.A)

18 Ekim 2010 15:07

-KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ'I BEKLİYOR KAYSERİ (A.A) - 18.10.2010- Kayserispor Teknik Direktörü Shota Arveladze,''Son haftalarda puan kaybeden Beşiktaş'ı Kayseri'de yenmek istiyoruz'' dedi. Shota Arveladze, yaptığı açıklamada, pazartesi günü Beşiktaş ile yapacakları maçın kendileri için önemli olduğunu ifade ederek şunları söyledi: ''Beşiktaş son haftalarda puan kaybetti. Bu nedenle bu maçı mutlaka kazanmak isteyecek. Biz de ligde iyi sonuçlar alan, atak futbol oynayan bir ekibiz. Son haftalarda puan kaybeden Beşiktaş'ı Kayseri'de yenmek istiyoruz. Kayserispor 17 puanla 3. sırada yer alıyor. Bu başarı tesadüf değil. Beşiktaş'ı yeneceğimize inanıyorum.'' Shota Arveladze, Sivasspor karşısında alınan 4-1'lik galibiyetin sevindirici olduğunu da ifade ederek ''Zemin çok ağırdı. İlk golü yedik ama futbolcularım ısrarla gol aradı ve sonuçta sahadan 4-1 galip ayrıldık. Futbolcularımı kutluyorum. Aynı başarının Beşiktaş karşısında da gösterilmesini bekliyorum'' diye konuştu.

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