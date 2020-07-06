Kayserispor-Beşiktaş maçında 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 30. haftasında 50 puanlı Beşiktaş, deplasmanda haftaya 28 puanla giren Kayserispor'un konuğu oluyor.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak ve Bein Sports HD 1'den canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşmaya takımlar şu 11'lerle çıkıyor:
Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Lopes, Djedje, Gustavo, Enver Cenk, Hasan Hüseyin, Henrique, Kravets
Yedekler: İsmail, Emre Taşdemir, Ömer, Aksel, Mesanovic, Mert, Rienstra, Situm, Furkan
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Necip, Atiba, Elneny, Diaby, Lens, Burak
Yedekler: Utku, Roco, Erdoğan, Kerem, Kartal Kayra, Caner, Boateng, N'Koudou, Güven