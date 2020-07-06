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Spor

Kayserispor-Beşiktaş maçında 11'ler belli oldu

06 Temmuz 2020 20:10

Süper Lig'in 30. haftasında 50 puanlı Beşiktaş, deplasmanda haftaya 28 puanla giren Kayserispor'un konuğu oluyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak ve Bein Sports HD 1'den canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşmaya takımlar şu 11'lerle çıkıyor:

Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Lopes, Djedje, Gustavo, Enver Cenk, Hasan Hüseyin, Henrique, Kravets

Yedekler: İsmail, Emre Taşdemir, Ömer, Aksel, Mesanovic, Mert, Rienstra, Situm, Furkan

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Necip, Atiba, Elneny, Diaby, Lens, Burak

Yedekler: Utku, Roco, Erdoğan, Kerem, Kartal Kayra, Caner, Boateng, N'Koudou, Güven

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