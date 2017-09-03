T24 LogoT24 Logo
Spor

Kayserispor, Beşiktaş ile oynanan hazırlık maçında oyundan memnun

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)- KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, İstanbul’da Beşiktaş ile oynadıkları 1-1 biten özel maçtan gerek sonuç gerekse oyun olarak mutlu ayrıldıklarını, sarı kırmızılı oyunculara 1’er gün izin verdiklerini söyledi Milli maçlar nedeniyl

03 Eylül 2017 13:40

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)- KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, İstanbul’da Beşiktaş ile oynadıkları 1-1 biten özel maçtan gerek sonuç gerekse oyun olarak mutlu ayrıldıklarını, sarı kırmızılı oyunculara 1’er gün izin verdiklerini söyledi
Milli maçlar nedeniyle verilen aradan yararlanarak İstanbul’da Beşiktaş ile oynadıkları özel maçta sarı kırmızılı takımın defansta yeni transfer Kucher’in de oynadığını belirten kulüp Başkanı Erol Bedir, \"Beşiktaş’ta milli takıma davet edilen isimler dışında eksik yoktu. Bize gelince, Asamoah Gyan ve Mendes gibi milli takımlara giden 2 futbolcumuz dışında ideale yakın bir onbirle sahaya çıktık. Gerek verdiğimiz mücadele, gerek oyun performansı gerekse sonuç olarak güçlü rakibimiz  özel karşılaşmada olsa, başarılı olduğumuzu düşünüyoruz\" dedi.
Kayserisporlu futbolcular bayram sonrası Sivasspor, deplasman maçı hazırlıklarına başlayacak. Sarı kırmızılı takımda Beşiktaş maçında  yeni transfer  Kucher defansta göz doldururken, Varela, Boldrin ve Badji dikkati çeken oyuncular olarak oldu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Oktay ENSARİKAYSERİ DHA KAYSERİSPOR Başkanı Erol BedirBeşiktaşKucherinBaşkanı Erol BedirBizeAsamoah GyanMendesGerekKayserisporluSivassporSarıKucherVarela BoldrinBadji

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24