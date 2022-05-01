Kayserispor 2-3 Beşiktaş (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'de son iki maçından da galibiyet çıkaramayan Beşiktaş ve Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 3-2 kazandı.

32. dakikada Thiam'ın penaltıdan attığı golle öne geçen ev Yukatel Kayserispor'a Beşiktaş 50. dakikada Serdar Saatçı ile karşılık verdi: 1-1

Serdar Saatçı, Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.

Siyah-beyazlılar N'Koudou'nun 75. dakikada attığı golle öne geçmeyi başardı. 78. dakikada kazanılan penaltı vuruşunun başına geçen N'Koudou bir kez daha sahneye çıkarak mücadelenin skorunu ilan etti: 3-1

GOL: Ceza alanına giren Thiam'a müdahale etmek isteyen Welinton topa elle müdahale edince, maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Thiam'ın vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

GOL: 50. dakikada Atiba'nın yerde kalmasıyla Beşiktaş sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Ghezzal'ın ortasında Atiba topu arka direğe aşırttı, Serdar'ın kafa vuruşu Mert'e de çarptı ve ağlarla buluştu: 1-1

OYUNA GİRDİ İKİ GOL BİRDEN ATTI

GOL: 75. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Atiba orta sahadan savunmanın arkasına uzun bir pas attı. Uğur Demirok'un yetersiz müdahalesi sonrasında Nkoudou topu ağlarla buluşturdu ve Beşiktaş geriden gelip 2-1 öne geçti.

GOL: 78. dakikada Nkoudou sol kanatta topla buluştu ve hızla ceza sahasına yöneldi. Uğur Demirok'un ceza sahasında müdahalesi sonrası yerde kalmasıyla hakem Erkan Özdamar penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Nkoudou skoru 3-1 yaptı.

Montero 82. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Beşiktaş'ta kırmızı kart gören Montero ve sarı kart gören Rosier gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde cezalı duruma düştü.

Bu sonuçla 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Beşiktaş puanını 54'e çıkarırken Yukatel Kayserispor ise 43 puanda kaldı.

Maçtan önemli anlar

60.dakikada sarı kart gören Montero, 81. dakikada rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

GOL | 78.dakikada Nkoudou sol kanatta topla buluştu ve hızla ceza sahasına yöneldi. Uğur Demirok'un ceza sahasında müdahalesi sonrası yerde kalmasıyla hakem Erkan Özdamar penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Nkoudou skoru 3-1 yaptı.

GOL | 75. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Atiba orta sahadan savunmanın arkasına uzun bir pas attı. Uğur Demirok'un yetersiz müdahalesi sonrasında Nkoudou topu ağlarla buluşturdu ve Beşiktaş geriden gelip 2-1 öne geçti.

GOL | 50. dakikada Atiba'nın yerde kalmasıyla Beşiktaş sağ kanattan serbest vuruş kazandı. topun başına geçen Ghezzal'ın ortasında Atiba topu arka direğe aşırttı, Arka direkte Serdar'ın kafa vuruşu Mert'e de çarptı ve ağlarla buluştu: 1-1

GOL | 22.dakikada Kayserispor, Beşiktaşlı oyuncunun ceza sahası içinde elle oynaması sonucunda penaltı kazandı. topun başına geçen Thiam skoru 1-0 yaptı.

13. dakikada savunma arkasına atılan derin topta ceza sahasına giren Cyle Larin'in çaprazdan vuruşunu Lung kornere çeldi. Paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Emirhan'ın kale alanına sert ortasında Montero'nun kafa vuruşu az farkla auta gitti.