Kayserispor Başkanı Erol Bedir: 3'üncü sırada yer almamız sürpriz değil

İlyas KAPLAN/KAYSERİ/(DHA)- KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir sezonun 7’nci haftasını 3’üncü sırada tamamlamalarının sürpriz olmadığını söyledi.

Üç gün izin yaptıktan sonra Karabükspor maçı hazırlıklarına başlayan Kayserispor’un antrenmanını takip eden başkan Bedir, takımla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Bedir basın mensuplarına yaptığı açıklamada, \"Ligdeki son maçımızda iç sahada 18-19 bin taraftara karşı oynadık. Taraftarımızın müthiş desteği ile 3 puan aldık. O maç geride kaldı. Milli maç arası nedeniyle lige verilen arada takımımız üç gün izin yaptı. Ligde karşılaşacağımız Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarına başladık. Bizim gibi takımların öncelikli hedefi ligde kalmayı garantilemektir. Çok iyi görünmektedir ki yapılan transferler, teknik heyet ve yönetimin gayreti ve oyunculara verilen sözlerin yerine getirilmesi ile hazırlık kampına erken başlamamız nedeniyle hedefimize erken yaklaştık gibi gözüküyor. Ama bu bizi aldatmasın. Evet bu hedefler doğrultusunda ilk 7 haftada 14 puan gayet iyi bir puan. Ama bu köprünün altından çok sular akar. Puan cetveline bakmadan çalışacağız. Kayserispor’un hedefi Karabükspor deplasmanından üç puanla dönmek. O maçtan sonra ise hedefimiz şehrimizde oynayacağımız Konyaspor maçını en az 25 bin taraftara karşı oynamak ve kazanmak. Böyle adım adım ilerleyip puanlar toplayınca hedef kendi kendine belirlenir. Devre arasına kadar bu şekilde ilerleyip daha sonra şapkamızı önümüze koyacağız. Puan cetvelinde neredeyiz? Kadromuzda takviye yapmamız gereken yer var mı? Bunların gereğini yaparız\" diye konuştu.

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