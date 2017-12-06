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Spor

Kayserispor Başkanı Bedir'den sitem dolu açıklama

KAYSERİ (DHA)- KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, pazar günü oynanacak Beşiktaş maçı öncesi yazılı bir açıklama yaptı

06 Aralık 2017 18:39

KAYSERİ (DHA)- KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, pazar günü oynanacak Beşiktaş maçı öncesi yazılı bir açıklama yaptı.
Bedir, \'\'Süper Lig\'de, halen Fenerbahçe ve Beşiktaş ile birlikte 26 puanı bulunan Kayserispor\'umuz pazar günü saat 19.30 kendi evimizde aynı puandaki rakibimiz Beşiktaş ile amansız bir mücadeleye çıkacaktır. Ligin en iyi futbol oynayan 2 ekibinin zirve mücadelesi inanıyorum ki; tam bir futbol şöleni şeklinde geçecektir\'\' dedi.
Erol Bedir, yazılı olarak yaptığı açıklamada sarı kırmızılı takımın elde ettiği başarıyı küçümseyenlere seslenerek, \'\'Cesaret\" dediğimizde İstanbul trafiğine çıkmayı, \"Alın teri\" dediğimizde sıcaktan terlemeyi anlayanlara \"Birlik-beraberlik-inanç-takım ruhu\" dediğimizde -onlar karın doyurmaz, \"Üst sıralar\" dediğimizde ne işiniz var yukarılarda diyenlere, \"Büyük taraftarımız\" dediğimizde sadece belli sayıdaki kişileri düşünenlere, Kısaca, büyük kentlerde ikamet edip, ufukları küçük olan, Anadoluyla-Kayseriyle ilgili hiçbir fikre sahip olmadan fikir yürüten fikir fukaralarına da iyi bir cevap olacaktır. Gerçek futbol otoriteleri ve tarafsız yorumcuları bir kenara koyarak, sadece büyük bütçeli takımlara kalemşörluk veya sözcülük yapan şahıslara da tavsiyem şu olacaktır. \"Deniz seviyesinden 1054 metreyi görebilmek için, yukarıdan değil, yukarıya bakmak gerekir\'\' diye konuştu. Başkan Bedir açıklamasını şöyle sürdürdü:
\'\'Bir tarafta, Avrupa\'da gururumuz olan ve göğsündeki ay-yıldızlı armasıyla Şampiyonlar Ligi\'nde başarıdan başarıya koşup, hem kendisine hem ülkemize puan kazandıran Beşiktaş, diğer yanda ise, özellikle son 1 yıldır sözüm ona tüm otoritelerin ve çok bilmişlerin tahminlerini alt-üst edip her geçen hafta Süper Lig\'deki etkinliğini artırmış ve sahasında namağlup bir Kayserispor. İki formda ve güçlü takım mücadelesine sahne olacak Kadir Has Stadı\'nda, takımımızın bir büyük avantajı var ki; o da büyük Kayserispor taraftarıdır. Halen puan sıralamasındaki yerimizi bize layık görmeyen ve her hafta değişik kişiliklerde vücut bulan \"Başarıyı görememe veya kabullenmeme\" hastalıklarını da tedavi edeceğine inanıyorum. Zirve mücadelesi yapan diğer takımlarla yaptığımız maçlarda verilmeyen penaltılar ve elle atılan goller sayesinde galibiyet sevinci yaşayamamış ancak mağlup da olmamıştık. Pazar günü büyük ve centilmen taraftarımız önünde oynayacağımız maçtan ise galip gelen taraf olacağımıza yürekten inanıyorum\" dedi.

 

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