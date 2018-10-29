Kayserispor Başkanı Bedir: "İlaç gibi galibiyet"

Oktay ENSARİ / KAYSERİ,(DHA) -

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Demir Grup Sivasspor galibiyetinin sarı-kırmızılı camiaya ilaç gibi geldiğini belirterek, \"5 hafta sonra galip gelmenin sevinci içindeyiz. Önce kupa ardından MKE Ankaragücü galibiyetleriyle bu çıkışımızı sürdürmek istiyoruz\" dedi.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Spor Toto Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında karşılaştıkları Demir Grup Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımdaki sakat ve cezalı oyuncular bulunmasından dolayı sıkıntılı bir dönem geçirdiklerin belirten Erol Bedir, \"Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü maçlarına yakın hedefe alarak, yaptığımız planlamanın ilk aşaması gerçekleşti. Çarşamba günü Pazarspor ile oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı ve ardından Başkent deplasmanındaki Ankaragücü maçlarını kazanarak, yolumuza devam etmek istiyoruz. Sivasspor maçında takımımıza önemli katkı veren taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Oyuncularımız ve teknik kadromuzu kutluyoruz. Rotman\'ın cezası bitiyor. Deniz Türüç\'ün, Asamoah Gyan\'ın, Kravets\'in ise sakatlıkları geçti\" diye konuştu.

Kayserispor, Çarşamba günü Pazarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın başlayacak.

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