Kayserispor Başkanı Bedir: "Her sese, her nefese ihtiyacımız var"

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)- Kayserispor Başkanı Erol Bedir, yarın oynanacak Bursaspor maçında stada en az 20 bin seyirci beklediklerini söyledi. Bedir taraftara seslenerek, \"Bursaspor maçında tribünde her sese her nefese ihtiyacımız var\" dedi.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sıkıntılı günlerin ardından yeni sezona umutla baktıklarını ve bu doğrultuda hazırlandıklarına değinerek yarın oynanacak Bursaspor maçı ile ilgili, \"Kaliteli kadrosuna ilaveler yapan, teknik heyetini yenileyen ve sezona da iyi başlayan Bursaspor ile yapacağımız müsabaka Kayserisporumuzun bu sezonki hedefini de belirleyecek özelliktedir. Daha önce şampiyonluk yaşamış taraftarı, ekonomisi ve diğer bileşenleriyle çok güçlü olan Bursaspor karşısında takımımızın galip gelmesi hem puan, hem moral olarak bizi yukarılara taşıyacak hem de ulusal futbol otoritelerinin bir kez daha Kayserispor’a odaklanmasını sağlayacaktır. Bunlardan daha önemlisi ise muhtemel galibiyetimiz bizi hedeflerimiz konusunda daha umutlu hale getirecek ve sonraki maçlarımızı daha dikkatli, daha çok destekli oynayacağız. Tabi bu galibiyetler 2-3 maç daha devam ederse, Gönlümüzdeki hedefleri daha açık hale getirebileceğiz\" şeklinde konuştu.

\"EN AZ 20 BİN TARAFTARIMIZIN STADA GELEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM\"

Bursa\'nın futbola olan ilgisi ve taraftarları ile \'futbol şehri\' olarak tanındığını ifade eden Başkan Bedir, \"Sanıyorum bu sezonki taraftar-yönetim-şehir bütünleşmesi ve sportif başarılarıyla Kayseri’nin \"Futbol-Dostluk-Barış şehri\" olması yönünde katkı sağlayacaktır. Bursaspor kendi evinde 30-40 bin seyirciye oynamaya alışık ve kendi ateşli taraftarıyla övünen bir kulüptür. Buna saygı duymakla birlikte özellikle son maçlarımızda sayısal olarak da hızla artan \"maça gelen taraftarlarımızın\" destek ve tezahürat kalitesi ise diğer takımlarla kıyaslanmayacak şekilde üst düzeydedir. Cumartesi günü saat 16.30\'da, çalışma günü olmasına rağmen, işverenlerimizin anlayışlı davranacağına inanıyor, gündüz saatleri olsa da en az 20 bin taraftarımızın Kadir Has stadına gelebileceğini düşünüyorum. Maça gelerek, çalışanını maça göndererek, gelemese de gönülden destekleyerek takımlarına Kayserispor’umuza sahip çıkan herkese teşekkür ediyor, herkese,her sese,her nefese\" ihtiyacımız olduğunu belirtmek istiyorum. Büyük hedeflerin başlangıcı için bütün Kayserispor sevdalılarını, küfür ve hakaret olmadan 90 dakika destek için Bursaspor maçına davet ediyorum.’’