Kayserispor Başkanı Bedir: "Hedefimiz galip gelmekti"

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, takımının Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) konuştu.

Sıkıntılı bir maç olduğunu söyleyen Bedir, \"Haftanın son maçıydı. Sıkıntılı bir maçtı bizim için. Tabii ki bizim hedefimiz galip gelmekti. Bu maçı kazansaydık ligde 2\'nci olacaktık ve lider ile aramızda 3 puanlık bir fark kalacaktı. Olsun, İstanbul\'dan 1 puanla dönmek de iyidir. Öne geçtik, geri düştük, sonunda 1 puan aldık. Şehrimize 1 puanla dönüyoruz\" diye konuştu.

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-Erol Bedir açıklamalar

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