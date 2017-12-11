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Spor

Kayserispor Başkanı Bedir: "Bugünlere geleceğimizi anlatsaydım, soğuk almış, ayaz yemiş derdiniz"

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, Beşiktaşlı yöneticilerin stadyumdaki taraftarı gördüklerinde şaşırdıklarını ve "Biz daha öncede Kayseri’ye geldik, böyle taraftar görmedik" dediklerini söyledi

11 Aralık 2017 19:44

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, Beşiktaşlı yöneticilerin stadyumdaki taraftarı gördüklerinde şaşırdıklarını ve \"Biz daha öncede Kayseri’ye geldik, böyle taraftar görmedik\" dediklerini söyledi. Bedir, ayrıca Kayserispor’un bugün iyi bir noktada olduğunu ve kentle takımın bütünleşip, yoluna devam ettiğini ifade ederek, \"Sezon başında devre arasının gelmesine 3 maç kala 26 puanla İstanbul takımları ile puan puana, 30 bin seyirciye Beşiktaş maçı oynayacağımı anlatsaydım, herhalde bu soğuk almış derdiniz, ayaz yemiş derdiniz\" ifadelerini kullandı.
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Beşiktaşlı yöneticileri Kayseri’de en iyi şekilde ağırlayıp, yolcu ettiklerini belirtti. Bedir, Beşiktaşlı yöneticilerin stadyumdaki taraftarı görünce şaşırdıklarını belirterek, \"Beşiktaşlı yöneticilerimizi misafirperver şekilde ağırladık. Onlar stadyumdaki taraftarı görünce şaşırdılar. ‘Biz daha öncede geldik ama bu kadar taraftar göremedik’ dediler ve başarının sırrını sordular. Biz de onlara anlattık. Siz de 5 sene evvel hangi pozisyondaydınız ve bugün Avrupa’da ses getirdiniz, lider olarak Şampiyonlar Ligi’nde puan rekoru ile gruptan çıktınız dedik. İnşallah Anadolu’da bu işin bir örneğini de biz yapacağız. Kimseye kötü laf etmeden ama bize de yapılmasına müsaade etmeden, yolumuza tertemiz devam edeceğiz. Ben bize destek veren büyük taraftarımıza teşekkür ediyorum ve her zaman desteklerini bu şekilde sürdürmelerini temenni ediyorum\" diye konuştu.
\"KAYSERİSPOR’UN HAKLARINI KİMSEYE YEDİRMEYECEĞİZ\"
Kayserispor’a yanlış yapanlara karşı durmaya devam edeceklerini kaydeden Bedir, \"Biz yanlış yapmak isteyenlerin hesapları noktasında karşılarına dikileceğiz ve Kayserispor’un haklarını kimseye yedirmeyeceğiz\" dedi. Sezon başında 25 puanlık bir hedef ortaya koyduklarını ifade eden Başkan Bedir, \"Sezon başında 25 puanlık bir baraj koymuşum ama yanlış yapmışım. Arkadaşlarda bana barajı geçtik dediler, ancak ben iç sahada 25 demiştim. Gelinen noktada hedef medef yok. Alabildiğimiz kadar puan alacağız\" diye konuştu.
\"SOĞUK ALMIŞ, AYAZ YEMİŞ DERDİNİZ\"
Kayserispor’un bugün iyi bir noktada olduğunu ve kentle takımın bütünleşip, yoluna devam ettiğini anlatan Bedir, \"Sezon başında veya geçen ocak ayı başında devre arasının gelmesine 3 maç kala 26 puanla İstanbul takımları ile puan puana, 30 bin seyirciye Beşiktaş maçı oynayacağımı anlatsaydım, herhalde bu soğuk almış derdiniz, ayaz yemiş derdiniz. Allah’a şükür o günleri gördük, daha iyi günleri de göreceğiz\" dedi.

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