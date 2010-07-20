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Spor

KAYSERİSPOR AVUSTURYA'DA GALİP KAYSERİ (A.A)

20 Temmuz 2010 13:18

-KAYSERİSPOR AVUSTURYA'DA GALİP KAYSERİ (A.A) - 20.07.2010 - Kayserispor, 2. dönem kamp çalışmalarını sürdürdüğü Avusturya'da, Kapfenberg ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazandı. Kapfenberg şehrindeki Loipersdorf Oteli'nde sezon hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, hazırlık maçında karşılaştığı Kapfenberg karşısına Gökhan Değirmenci, Mehmet Eren Boyraz, Serdar Kesimal, Alexander Amisulashvili, Hasan Ali Kaldırım, Selim Teber, Abdullah Durak, Andre Moritz, James Troisi, Cangele ve Semih Aydilek 11'i ile maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, Cangele'nin 30. dakikada attığı golle Kapfenberg'i 1-0 mağlup etti. Kayserispor, 31 Temmuz'a kadar sürecek kampta, 23 Temmuz'da Rad Belgrad, 26 Temmuz'da Korona Kielce ve 29 Temmuz'da Kazma Sporting Club ile hazıklık maçı yapacak.  

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