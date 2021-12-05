Kayserispor, Antalyaspor karşısında 9 kişiyle kazandı

Süper Lig'in 15. haftasında Yukatel Kayserispor, 9 kişi tamamladığı maçta Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendi. Sarı-kırmızılılar ligde 3 maç sonra kazandı.

Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor sahasında son 4 maçında 3 galibiyet alan Antalyaspor'u konuk etti.

Sarı-kırmızılılar maçın 11. dakikasında öne geçti. Hosseini'nin kendi yarı alanının ortalarından gönderdiği uzun pasta savunmanın arkasına koşu yapan Thiam, penaltı noktası üzerinde topu kontrol ettikten sonra dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

Golden 5 dakika sonra Antalyaspor ceza sahasında Poli'nin eline top çarpmasının ardından Halil Umut Meler, VAR tarafından çağrıldı. Pozisyonu inceleyen Meler, Kayserispor'a penaltı verdi.

Mame Thiam penaltı pozisyonunu golle sonuçlandırarak kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-0

34'te yerde kalan Gavranovic, Veysel Sarı'ya çelme taktı. 14. dakikadan da bir kartı bulunan Gavranovic, bu pozisyonda ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

İlk yarı Kayserispor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

45+6'da sarı kart gören Kolovetsios, 58'de orta alanda Fredy'nin ayağına bastı. Halil Umut Meler, Kolovetsios'u 2. sarı karttan attı.

Kayserispor, 9 kişi tamamladığı maçı 2-0 kazandı ve puanını 19 yaptı.

Son 5 maçta 2. kez yenilen Antalyaspor ise 18 puanda kaldı.