-KAYSERİSPOR: 4 - SİVASSPOR: 1 KAYSERİ (A.A)- 17.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor, Sivasspor'u 4-1 yendi. Karşılaşmanın 52. dakikasında Kayserispor 2-1 öne geçti. Morıts'in kullandığı serbest vuruşta topla ceza alanında buluşan Amısulashvılı, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Sivasspor kalesine gönderdi. 54. dakikada Kayserispor skoru 3-1 yaptı. Mehmet Eren'in soldan ortasında ceza alanında oluşan karambolde Diallo'ya çarpan top, Sivasspor kalesinde ağlarla buluştu. 62. dakikada Saido'nun vuruşunda top Serdar'a çarpıp kornere çıktı. 64. dakikada Ceyhun'un sert şutu direğin dibinden auta gitti. 65. dakikada Ömer, Sivasspor defansını çalımlayarak ceza alanına girdi, kaleci Akın çıkarak, topu son anda yakaladı. Kayserispor 83. dakikada 4. golüne kavuştu. Selim'in ortasında topla ceza alanında buluşan Zaleyta, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-1 Karşılaşma ev sahibi Kayserispor'un 4-1 üstünlüğü ile sona erdi. Stat: Kadir Has Hakemler: Cüneyt Çakır xxx, Bahattin Duran xxx, Tarık Ongun xxx Kayserispor: Souleymanou xxx, Hasan xxx ,Serdar xxx, Amısulashvılı xxx, Ufuk xxx, Zaleyta xxx, Mehmet Eren xxx, Santana xx (Dk. 69 Savaş x), Moritz xxx (Dk. 84 Furkan ?) ,Ömer xxx (Dk. 78 Abdulkadir x), Önder xxx Sivasspor: Akın xx, Ivanovs xx, Mehmet Nas xx, Kadir x, Ceyhun xx, Mbanangoye xx (Dk. 74 Erman x), Saidou xxx, Diallo xx, Suarez xx, (Dk.68 İbrahim x) Hayrettin x (Dk. 15 Ziya x), Abdurrahman xx Goller: Dk. 20 Mbanangoye, Dk. 54 Diallo (Kendi kalesine) (Sivasspor), Dk. 28 Serdar, Dk. 52 Amisulashvılı, Dk. 83 Zaleyta (Kayserispor) Sarı kartlar: Dk. 49 Zaleyta, Dk. 63 Santana, Dk. 87 Savaş (Kayserispor), Dk. 80. Ziya (Sivasspor)