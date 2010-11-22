-KAYSERİSPOR 36 YILLIK HASRETİ DİNDİREMEDİ KAYSERİ (A.A) - 22.11.2010 - Galatasaray ile 31. kez karşı karşıya gelen Kayserispor, dünkü maçta 36 yıllık hasretine yine son veremedi. Dün, Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrılan Kayserispor ve Galatasaray, lig tarihinde 31. kez karşı karşıya geldi. Renktaşını 1974'te bir kez yenebilen Kayserispor, 36 yıllık galibiyet hasretini yine sonlandıramadı. Son haftalarda Galatasaray'ın başarısız sonuçlar alması ve Kayserispor'un yükselen bir performans göstermesi, Kayserispor taraftarlarını umutlandırmıştı. Son 5 sezondur sahasında Galatasaray ile berabere kalan Kayserispor, 0-0'lık skorla yine amacına ulaşamadı. Bu sonuçla iki takım arasında geride kalan 31 maçta Galatasaray 19, Kayserispor ise sadece 1 galibiyet alırken, 11 maç da berabere sonuçlandı. Kayserispor Asbaşkanı Şaban Miraboğlu, yaptığı açıklamada, 36 yıldır yenemedikleri Galatasaray'a karşı tarihi bir fırsat yakaladıklarını, ancak bu fırsatı değerlendiremediklerini savundu. Karşılaşmada iki takımın da mücadeleci, kaliteli ve üst düzey bir futbol sergilediğini ifade eden Miraboğlu, şunları söyledi: ''Galatasaray karşısında çok net pozisyonlarımız vardı. Bunları değerlendiremediğimiz için Galatasaray'ı elimizden kaçırdık. Oynadığımız futboldan, futbolcularımızın gayretinden çok memnunuz. Dünkü maçta tek eksik goldü. Bu oyunun hakkı galibiyetti, ancak olmadı. Golü bulabilseydik, tarihi bir galibiyet kazanmış olacaktık. Ama, şimdi bu maçı unutmak zorundayız. Lig, uzun soluklu bir maraton. Her hafta 3 puan hedefi ile zirve yarışından kopmamak istiyoruz. İlk 3'te yer almak için puan kaybetmememiz gerekiyor. Şimdi Bursaspor maçını düşünüyoruz. Galatasaray'dan kaybettiğimiz 2 puanı Bursaspor maçında telafi etmek istiyoruz.''