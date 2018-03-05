Kayserispor "Sportif İşbirliği" protokolü imzaladı

Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ,(DHA) - KAYSERİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Kayserispor arasında \"Sportif İşbirliği\" protokolü imzalandı.

Kayseri Valiliğinde düzenlenen protokol törenine Vali Süleyman Kamçı, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Kayserispor Başkanı Erol Bedir ve Kayserisporlu yöneticiler katıldı. Protokol kapsamında, okullararası yapılan futbol müsabakalarında potansiyeli olan öğrencileri keşfetmeyi kolaylaştırmak ve keşfedilen öğrencileri spor yapmaya teşvik ederek, profesyonelleşmesini sağlamak olacak.

Amaçlarının sporu yaygınlaştırmak olduğunu söyleyen Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, \"Kayserispor bu anlamda ilimizin ismini duyuran bir kulüp. Kulüp lig sıralamasında iyi durumda bulunuyor. Kayserispor bize umduğumuzu veriyor. İnşallah Avrupa liglerine katılma durumunu elde edeceğiz. Kayserispor\'un yöneticilerini yönetici ve futbolcularını kutluyorum. Ligde iyi gidiyorlar. Sporu daha da yaygınlaştırmak ve belki yarının futbolcuları olacak çocukları yetiştirmek amacıyla böyle bir protokol imzalıyoruz\" dedi.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir ise \"Bizim kulüp olarak ilk hedefimiz ligde gelecek sezon için vize almaktı. Biz bunu ligin ilk yarısında başardık. İkinci hedefimizde Kayserispor\'u Avrupa arenasına götürebilmek. Bunun içinde minimum 5\'inci olmak gerekiyor. Şuanda bulunduğumuz konum itibarıyla bunu haketmiş bulunuyoruz. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Hangi takımın maçı kazanacağı belli olmuyor. O açıdan çok dikkatli olmalıyız ve ligi istediğimiz konumda tamamlamalıyız. Bu bizim için çok önemli. Ayrıca böyle bir protokol imzalamaktan dolayı mutluluk duyduk. Kulübümüzün sosyal sorumluluk projelerinin içinde olması oldukça önemli\" şeklinde konuştu.

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