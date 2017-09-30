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Spor

Kayserispor: 3 - Bursaspor: 1

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA) Stad: Kadir Has Hakemler : Hüseyin Göçek (xx),Esat Sancaktar (xx),Erdem Bayık(xx) KAYSERİSPOR: Silviu (xxx- Lopes  (xxx),Kana Bıyık (xxx),Kucher (xxx) Atila (xxxx) -Şamil (xx) (dk 62 Boldrinxx),Badji (xxx),Deniz Türüç (xxx) (d

30 Eylül 2017 21:28

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)

Stad: Kadir Has
Hakemler : Hüseyin Göçek (xx),Esat Sancaktar (xx),Erdem Bayık(xx)

KAYSERİSPOR: Silviu (xxx- Lopes  (xxx),Kana Bıyık (xxx),Kucher (xxx) Atila (xxxx) -Şamil (xx) (dk 62 Boldrinxx),Badji (xxx),Deniz Türüç (xxx) (dk 90 Bia),Güray (xxx) (dk 80 Sapunaru xx),Mendes (xxx),Umut Bulut (xxxx)
BURSASPOR : Harun (xx)- Barış (x), Titi (x), Ekong (x), Aziz (xx) - Badu (xx), Ağu (xx)  Delarge  (xx) (dk 71 Yusuf Erdoğan x), Ekoko (xx) (dk 46 Furkan xx)- Deniz (xx),Stancu (xx)

SARI KART : 2dk Titi dk 64  Behich (Bursaspor), dk 86 Mendes (Kayserispor)
GOLLER : dk 15 Güray dk 73 Kana Bıyık, dk 87 Mendes (Kayserispor), dk 38 Ekong (Bursaspor)

KAYSERİSPOR kendi saha ve seyircisi önünde Burasspor\'u eli boş gönderek puanını 14\'e çıkarıp, ligin üst sıralarına doğru tırmanışını sürdürdü: 3-1
6 dakikada Kayserisporlu Mendes\'in şutu Burasspor defansına çarparak, kornere giderken konuk ekip rahat bir nefes aldı.15 dakikada Deniz Türüç\'ün ortasında kornere gönderine yakın çizgiden Güray Vural meşin yşuvarlağı çapraz bir vuruşla filelerle buluşturdu: 1-0
18 dakikada Umut Bulut, Bursaspor defansının arasından fırladı. Kaleci Harun\'la karşı karşıya kaldığı anda yaptığı vuruşta top üstten avutu boyladı.  38 dakikada Ekoko\'nun kullandığı korner atışında Ekong, Kayserispor defansının arasından topu  ceza alanında ağlara göndererek skoru eşitledi: 1-1. İlk yarı her iki ekibin attığı birer golle 1-1 kapandı.
İKİNCİ YARI
60  dakikada Kayserisporlu Güray\'ın ortasında Umut Bulut ceza alanında topa dokunma ama top direğin üstünden az farkla avuta çıktı. 69 dakikada Atilla\'nın cezalanına yaptığı ortayı kaleci Harun son anda tokatlayıp Kayserispor kaptanı Umut Bulut\'a gol şansı vermedi. 73 dakikada Atila\'nın mükemmel ortasında, kaleci Harun\'la karyı karşıya kalan  Kana Bıyık \'a topa sadece dokunmak kaldı.  Stoper Kana Bıyık takımının ikinci golünü kaydetti:  2-1
78 dakikada Umut kaleci Harun\'un kalesini terk ettiğini görünce topu filelere göndermek istedi. Falsolu vuruşu üst direkten döndü. Kayserispor 3.golden oldu.
87 dakikada Ryan Mendes,soldan tek başına Burasspor cezaalanına sokuldub. Çaprazdan kaleci Harun\'un bakışları arasıanda topu ağlarla buluşturdu : 3-1
Karşılaşmanın son dakikaları her iki takımın karsılıklı ataklarıyla golsüz olarak sonuçlanınca, ev sahibi takım sahadan 3 puanın sahibi olarak ayrıldı. Maç bitiminde Kayserispor taraftarı \'\'Kerkük bizimdir, bizim kalacak\'\' diye slogan attı.

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