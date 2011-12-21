-Kayserispor: 3 - Ankaragücü: 0 KAYSERİ (A.A) - 21.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'deki karşılaşmada Kayserispor, konuk ettiği Ankaragücü'nü 3-0 yendi. 59. dakikada Okay'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Troisi'inin vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı. 66. dakikada ceza sahası dışında Abdullah'ın pasında topla buluşan Gökhan'ın sert şutunda meşin yuvarlak, üstten auta gitti. 76. dakikada orta sahadan topu alan Abdullah'ın derinlemesine pasında hamle yapan Furkan meşin yuvarlağa dokunamadı ve pzisyon autla sonuçlandı. 82. dakikada İshak'ın sol kanattan kullandığı korner atışından elen topa iyi yükselen Ediz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı, kaleci Navarro yumrukla uzaklaştırdı. Dönen topu sağ kanattan rakip ceza sahasına gönderen Sefa'nın ortasında Murat, meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 84. dakikada kendi sahasından aldığı topla rakip ceza sahasına kadar giren Hasan Ali, önünü boşalttıktan sonra aşırtma bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 86. dakikada Kayserispor ceza sahasında oluşan karambolde Hürriyet'in vuruşunda defansa çarpan top, kornere çıktı. Karşılaşma, Kayserispor'un 3-0'lık galibiyeti ile tamamlandı. Stat: Kadir Has Hakemler: Halis Özkahya xx, Ekrem Kan xx, Nihat Mızrak xx Kayserispor: Navarro xx, Hasan Ali xxx, Eren xxx, Khizanishvili xx (Dk. 46 İlhan xx), Troisi xxx, Abdullah xxx, Gökhan xxx (Dk. 84 Kujovic x), Riveros xx, Sefa xxx, Okay xxx (Dk. 74 Furkan xx), Pekarik xx Ankaragücü: Özden x, Kaan x, Ediz x, Aydın x, İshak x, Hürriyet xx, Güven x, Murat x, Serdar xx (Dk. 78 Muhammet x), Turgut x (Dk. 46 Umut x), Ergin x (Dk. 46 Atilla xx) Goller: Dk. 5 ve 22 Troisi, Dk. 32 Sefa (Kayserispor) Sarı kartlar: Dk. 5 Turgut, Dk. 25 Ediz, Dk. 37 Kaan, Dk. 60 Hürriyet (Ankaragücü)