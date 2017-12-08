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Spor

Kayserispor 2 oyuncusu için Tahkim Kuruluna başvurdu

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)- KAYSERİSPOR kulübü Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası olaylara karıştıkları iddiasıyla Deniz Türüç ve Lung'a PFDK tarafından verilen 1'er maçlık cezaya  Tahkim Kurulu nezdinde itirazda bulundu

08 Aralık 2017 13:27

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)- KAYSERİSPOR kulübü Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası olaylara karıştıkları iddiasıyla Deniz Türüç ve Lung\'a PFDK tarafından verilen 1\'er maçlık cezaya  Tahkim Kurulu nezdinde itirazda bulundu. Sarı kırmızılılar, Tahkim Kuruluna verdiği görüntülerle desteklenen 17 sayfalık savunmada \'\' Düzenlenen raporlarda çok büyük hata ve çelişkiler bulunmaktadır.\'\'ifadesini kullandı.
Kayserispor Başkanı Erol Bedir Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kuruluna yaptıkları itirazda 17 sayfalık savunmaya,  darp edilen kulüp görevlileri ve oyuncuların doktor raporlarını,koridordaki olaylara ilişkin gerek yayıncı kuruluş gerekse cep telefonlarıyla çekilmiş görüntüleri delil olarak sunduklarını söyledi. Bedir \'\' Daha öncede yaptığımız açıklamada olduğu gibi saldırıya uğrayan, soyunma odasına girerken darp edilen oyuncu ve kulüp görevlileri bizim. O koridorda olmaması gerekenler olay çıkartmış fatura ise bizim  teknik direktörümüzü korumak isteyen oyuncularımıza kesilmiş. Üstüne üstlük, kalecimiz Lung direkt soyunma odasına giderek  rahatsızlığı nedeniyle serum tedavisi alırken, kargaşanın içinde hiç yer almamasına karşın,ceza kuruluna sevk edilerek 1 maç ceza almıştır. Deniz Türüç ve Lung, olayların içinde kesinlikle olmamıştır. Bu konuda belge ve görüntüler ortadadır. Tahkim Kurulunun  kararını bekliyoruz\'\' diye konuştu.
ÖGRENCİLERDEN KAYSERİSPOR\'A MORAL
Öte yandan Kayserispor\'un Karpuzatan tesislerinde Beşiktaş maçı öncesi yaptığı antrenmana Özel Erciyes  Koleji öğrencileri ve öğretmenleri  gelerek  oyunculara moral verdiler. Antrenman öncesi futbolcular ve teknik kadroyla ile fotoğraf çektiren ögrenciler, ellerindeki pankartı açıp,antrenmanın bir bölümünü izledikten sonra tesislerden ayrıldılar.
KAYSERİSPOR TARAFTARI MANİDAR BULDU
Kayserispor taraftarı Beşiktaş maçı öncesi sarı kırmızılı ekibin iki gözde oyuncusuna 1 maçlık ceza verilmesini manidar buldu. Kapalı Kale taraftar grubu \'\' Beşiktaş maçı öncesi  hem saldırıya uğrayan hem yaralanan oyuncularımıza ceza verilmesi gerçekten manidar ve dikkat çekicidir. Umarız  PFDK\'nun bu haksız kararı Tahkim kurulundan döner\'\' açıklamasında bulundu.

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