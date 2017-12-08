Kayserispor 2 oyuncusu için Tahkim Kuruluna başvurdu

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)- KAYSERİSPOR kulübü Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası olaylara karıştıkları iddiasıyla Deniz Türüç ve Lung\'a PFDK tarafından verilen 1\'er maçlık cezaya Tahkim Kurulu nezdinde itirazda bulundu. Sarı kırmızılılar, Tahkim Kuruluna verdiği görüntülerle desteklenen 17 sayfalık savunmada \'\' Düzenlenen raporlarda çok büyük hata ve çelişkiler bulunmaktadır.\'\'ifadesini kullandı.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kuruluna yaptıkları itirazda 17 sayfalık savunmaya, darp edilen kulüp görevlileri ve oyuncuların doktor raporlarını,koridordaki olaylara ilişkin gerek yayıncı kuruluş gerekse cep telefonlarıyla çekilmiş görüntüleri delil olarak sunduklarını söyledi. Bedir \'\' Daha öncede yaptığımız açıklamada olduğu gibi saldırıya uğrayan, soyunma odasına girerken darp edilen oyuncu ve kulüp görevlileri bizim. O koridorda olmaması gerekenler olay çıkartmış fatura ise bizim teknik direktörümüzü korumak isteyen oyuncularımıza kesilmiş. Üstüne üstlük, kalecimiz Lung direkt soyunma odasına giderek rahatsızlığı nedeniyle serum tedavisi alırken, kargaşanın içinde hiç yer almamasına karşın,ceza kuruluna sevk edilerek 1 maç ceza almıştır. Deniz Türüç ve Lung, olayların içinde kesinlikle olmamıştır. Bu konuda belge ve görüntüler ortadadır. Tahkim Kurulunun kararını bekliyoruz\'\' diye konuştu.

ÖGRENCİLERDEN KAYSERİSPOR\'A MORAL

Öte yandan Kayserispor\'un Karpuzatan tesislerinde Beşiktaş maçı öncesi yaptığı antrenmana Özel Erciyes Koleji öğrencileri ve öğretmenleri gelerek oyunculara moral verdiler. Antrenman öncesi futbolcular ve teknik kadroyla ile fotoğraf çektiren ögrenciler, ellerindeki pankartı açıp,antrenmanın bir bölümünü izledikten sonra tesislerden ayrıldılar.

KAYSERİSPOR TARAFTARI MANİDAR BULDU

Kayserispor taraftarı Beşiktaş maçı öncesi sarı kırmızılı ekibin iki gözde oyuncusuna 1 maçlık ceza verilmesini manidar buldu. Kapalı Kale taraftar grubu \'\' Beşiktaş maçı öncesi hem saldırıya uğrayan hem yaralanan oyuncularımıza ceza verilmesi gerçekten manidar ve dikkat çekicidir. Umarız PFDK\'nun bu haksız kararı Tahkim kurulundan döner\'\' açıklamasında bulundu.