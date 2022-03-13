Kayserispor 2-3 Konyaspor (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ve Konyaspor karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan Kayserispor, 7. dakikada Abdulkadir Parmak'ın golüyle 1-0 öne geçti. 14. dakikada ise Mario Gavranovic skoru 2-0'a getirdi.

İlk yarının son dakikalarına ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle girilirken 41. dakikada Konyaspor'da Guilherme, penaltıdan attığı golle farkı bire indirdi ve devreye, Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle girildi.

52. dakikada Konyaspor, Sokol Cikalleshi'nin golüyle beraberliği sağladı. Konyaspor'un ikinci golünden 11 dakika sonra Cikalleshi, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti ve Konyaspor geriden gelerek 3-2 öne geçti.

Maçın kalan bölümünde Konyaspor, üstünlüğünü korumayı başardı ve aldığı galibiyetle puanını 55'e yükseltti. Üst üste üçüncü kez sahadan yenilgiyle ayrılan Kayserispor ise 38 puanda kaldı.

Kayserispor ligde gelecek hafta Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Konyaspor ise deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.